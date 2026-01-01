Implementujte FossFLOW instalací jedním kliknutím.
Prohlížečový izometrický nástroj pro tvorbu diagramů s prioritou soukromí pro vizualizaci infrastruktury a systémové architektury.
Vyberte si VPS balíček pro FossFLOW
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem FossFLOW vytvořit
FossFLOW je open-source progresivní webová aplikace pro vytváření profesionálních izometrických diagramů infrastruktury přímo ve vašem prohlížeči. Na rozdíl od cloudových nástrojů pro tvorbu diagramů, které ukládají vaši architektonickou dokumentaci na servery třetích stran, FossFLOW funguje zcela na straně klienta. Díky automatickému ukládání každých 5 sekund, exportu JSON a podpoře offline režimu udržuje citlivé síťové topologie a systémové návrhy neustále pod vaší kontrolou.
Nasazení FossFLOW na váš VPS přidává perzistenci diagramů na straně serveru, takže diagramy přežijí relace prohlížeče a jsou přístupné celému vašemu týmu z jakéhokoli zařízení — bez posílání souborů e-mailem nebo spoléhání se na komerční platformy podléhající zásadám uchovávání dat a bezpečnostním narušením.
Hlavní funkce FossFLOW
Izometrické diagramování
Vytvářejte 3D izometrické diagramy, které sdělují rozvržení infrastruktury, konfigurace racků a úrovně systémů jasněji než ploché 2D diagramy.
Automatické ukládání každých 5 sekund
Práce se automaticky ukládá každých 5 sekund, čímž se eliminuje riziko ztráty postupu během dlouhých relací vytváření diagramů.
Offline Podpora
Vytvářejte a upravujte diagramy bez připojení k internetu – veškeré zpracování probíhá ve vašem prohlížeči bez nutnosti obousměrné komunikace se serverem.
Import a export JSON
Sdílejte diagramy jako přenosné soubory JSON nebo importujte stávající diagramy pro úpravy bez uzamčení do proprietárního formátu.
Bez nutnosti účtu
Aplikace nevyžaduje registraci uživatelů ani ověření, díky čemuž je okamžitě přístupná pro kohokoli z vašeho týmu.
Proč provozovat FossFLOW u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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