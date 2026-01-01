Implementujte PairDrop: instalace jedním kliknutím.
Prohlížečová alternativa AirDropu pro okamžité přenosy souborů peer-to-peer mezi libovolnými zařízeními ve vaší síti, bez nutnosti instalace aplikace.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem PairDrop vytvořit
PairDrop je moderní webová platforma pro sdílení souborů, která přináší přenosy ve stylu AirDrop na každé zařízení a operační systém. Díky technologii WebRTC soubory putují přímo od odesílatele k příjemci, aniž by se dotkly serveru – VPS pouze koordinuje připojení. Otevřete webové rozhraní na jakémkoli zařízení, uvidíte, kdo další je v síti, a odešlete soubory jediným kliknutím. Žádné účty, žádné aplikace, žádná omezení velikosti.
Samohosting PairDropu poskytuje vaší domácnosti nebo kanceláři trvalé, vždy dostupné centrum pro sdílení souborů chráněné protokolem HTTPS prostřednictvím Traefiku. Soubory nikdy neprocházejí úložištěm třetích stran, přenosy probíhají plnou rychlostí lokální sítě a díky samohostingovému přístupu nevznikají žádné poplatky za soubor ani za šířku pásma, bez ohledu na to, kolik dat váš tým sdílí.
Hlavní funkce PairDrop
Peer-to-Peer prostřednictvím WebRTC
Soubory se přenášejí přímo mezi zařízeními plnou rychlostí sítě – server pouze zprostředkovává připojení, takže vaše data nejsou nikdy uložena v dočasném úložišti.
Není potřeba instalace
Funguje v jakémkoli moderním prohlížeči na Windows, macOS, Linux, iOS a Androidu – uživatelé stačí navštívit URL adresu a ihned mohou začít sdílet.
Automatické objevení zařízení
Zařízení ve stejné síti se automaticky zobrazí v rozhraní, což usnadňuje výběr příjemce bez zadávání adres nebo párovacích kódů.
Bez omezení souborů
PairDrop neklade žádná omezení velikosti souborů ani filtry typů, takže můžete sdílet cokoli od malých textových úryvků až po velké videosoubory bez nutnosti obcházení.
Párování QR kódu
Naskenujte QR kód pro okamžité připojení mobilních zařízení, čímž odpadá nutnost zadávat síťové adresy při sdílení mezi telefony a počítači.
Proč provozovat PairDrop u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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