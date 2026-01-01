Implementujte jsreport jedním kliknutím.
JavaScriptová reportovací platforma s vlastním hostingem pro generování dokumentů PDF, Excel a DOCX z HTML šablon prostřednictvím REST API.
Vyberte si VPS balíček pro jsreport
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem jsreport vytvořit
jsreport je open-source reportovací server, který generuje obchodní dokumenty v produkční kvalitě z HTML šablon. Vývojové týmy jej používají jako sdílenou službu, kterou může jakákoli aplikace v organizaci volat prostřednictvím REST API – předávat data ve formátu JSON a přijímat formátovanou odpověď ve formátu PDF, souboru Excel, DOCX nebo HTML bez jakékékoli renderovací logiky ve volající aplikaci. Šablony jsou psány ve standardním HTML a CSS s použitím Handlebars nebo jiných podporovaných enginů, takže je každý webový vývojář může vytvářet a udržovat, aniž by se musel učit proprietární DSL.
Samohosting jsreportu udržuje generované dokumenty – faktury, smlouvy, finanční výkazy – na infrastruktuře, kterou kontrolujete, aniž byste odesílali citlivá obchodní data renderovací službě třetí strany. Žádné poplatky za dokument a žádné limity použití.
Hlavní funkce jsreport
Více výstupních formátů
Generujte PDF, Excel (XLSX), DOCX, HTML, CSV nebo XML ze stejné šablony, změnou formátu pomocí parametru API, aniž byste museli udržovat samostatné návrhy.
REST API vykreslování
Každá šablona je koncový bod POST – aplikace předávají data JSON a obdrží zpět vykreslený dokument, čímž oddělují logiku sestav od kódu aplikace.
Prohlížečový designér
Navrhujte, prohlížejte a testujte šablony sestav přímo v prohlížeči pomocí vestavěného webového editoru, aniž byste museli přepínat mezi nástroji.
Plánování zpráv
Naplánujte si reporty tak, aby se automaticky spouštěly v pevných intervalech a nechte je doručovat e-mailem nebo ukládat výstup, čímž eliminujete ruční opakované exporty.
Správa verzí šablon
Sledujte každou změnu šablony s integrovanou historií verzí a vraťte se k jakékoli předchozí verzi, aniž byste museli udržovat samostatný systém VCS.
Proč provozovat jsreport u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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