Implementujte Tianji s instalací na jedno kliknutí.
Open-source komplexní centrum přehledů, které kombinuje webovou analytiku, monitorování dostupnosti a sledování stavu serveru v jediném ovládacím panelu.
Vyberte si VPS balíček pro Tianji
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Tianji vytvořit
Tianji je open-source komplexní centrum pro přehledy, které pod jedním rozhraním spojuje analýzu webových stránek, monitorování dostupnosti a sledování stavu serverů. Namísto správy samostatných nástrojů pro každou oblast vám Tianji umožňuje sledovat metriky návštěvnosti, monitorovat, zda jsou vaše služby dostupné, a hlásit stav vašich serverů – to vše z jednoho dashboardu s jednotným systémem upozornění.
Tianji, navržené pro týmy i jednotlivce, podporuje víceuživatelský přístup s oprávněními založenými na rolích a ve výchozím nastavení omezuje nové registrace, takže se mohou připojit pouze pozvaní uživatelé. Integrované OpenAPI poskytuje programový přístup ke všem datům. Self-hosting udržuje vaše analytická a monitorovací data na vaší vlastní infrastruktuře, mimo platformy třetích stran.
Hlavní funkce Tianji
Webová analytika
Sledujte zobrazení stránek, unikátní návštěvníky, zdroje odkazů a parametry UTM, aniž byste se spoléhali na Google Analytics nebo posílali data třetím stranám.
Monitorování dostupnosti
Nepřetržitě kontrolujte, zda jsou vaše webové stránky a API dostupné, a budete okamžitě upozorněni, když služba přestane fungovat.
Sledování stavu serveru
Nainstalujte lehký reportér Tianji na jakýkoli server pro streamování metrik CPU, paměti, disku a sítě zpět na váš ovládací panel.
Chytrá oznámení
Směrujte upozornění na výpadky a problémy se serverem do Telegramu, Slacku, e-mailu, webhooků a dalších kanálů z jediné konfigurace.
Přístup k OpenAPI
Plně zdokumentované REST API vám umožňuje programově se dotazovat na analytická a monitorovací data pro vlastní dashboardy nebo integrace.
Proč provozovat Tianji u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.