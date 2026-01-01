Nasaďte FitTrackee s instalací jedním kliknutím.
Samoobslužný sledovač venkovních aktivit pro nahrávání souborů GPX, mapy tras a statistiky tréninků pro běh, cyklistiku a turistiku.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem FitTrackee vytvořit
FitTrackee je self-hostovaný sledovač venkovních aktivit, vytvořený pro běžce, cyklisty, turisty a kohokoli, kdo zaznamenává GPX trasy na sportovních hodinkách, telefonu nebo GPS zařízení. Nahrávejte soubory aktivit, vizualizujte trasy na interaktivních mapách a kontrolujte statistiky vzdálenosti, převýšení, rychlosti a trvání – to vše na infrastruktuře, kterou vlastníte, aniž by jakákoli fitness platforma třetí strany shromažďovala vaše pohybová data.
Provozování FitTrackee na VPS udržuje vaši tréninkovou historii, záznamy polohy a osobní rekordy soukromé a přenosné. Podpora více uživatelů, zdokumentované REST API, volitelná data o počasí pro každý trénink a federace založená na ActivityPub z něj činí praktickou alternativu ke Stravě nebo Garmin Connect pro jednotlivce, malé kluby a sportovce dbající na soukromí.
Hlavní funkce FitTrackee
Nahrávání souborů GPX
Importujte GPX trasy ze sportovních hodinek, telefonů a GPS zařízení k vytvoření soukromého archivu všech venkovních aktivit.
Interaktivní mapy tras
Vizualizujte každý trénink na mapách založených na OpenStreetMap s plným přehráváním trasy, přiblížením a detailními pohledy na jednotlivé segmenty.
Statistiky aktivity
Sledujte vzdálenost, dobu trvání, převýšení, průměrnou rychlost a tempo ve všech zaznamenaných trénincích a časových obdobích.
Vícesportovní podpora
Zaznamenávejte běh, jízdu na kole, turistiku, lyžování a další venkovní sporty na jedné časové ose s přehledy pro každý sport.
REST API a federace
Zdokumentované REST API a volitelná federace ActivityPub vám umožňují skriptovat integrace a sdílet aktivity napříč fediversem.
Víceuživatelské nastavení soukromí
Účty pro hosty pro rodinu, přátele nebo členy klubu s nastavením viditelnosti pro jednotlivé aktivity a registrací spravovanou administrátorem.
Proč provozovat FitTrackee u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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