Implementujte Lidarr jedním kliknutím.
Automatický správce hudební sbírky, který monitoruje diskografie umělců a organizuje stahování s metadaty MusicBrainz.
Vyberte si VPS balíček pro Lidarr
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Lidarr vytvořit
Lidarr je automatizovaný správce hudební knihovny postavený na osvědčeném frameworku arr. Sleduje diskografie umělců, monitoruje RSS kanály pro nová vydání alb, spouští stahování prostřednictvím vašeho preferovaného klienta a vše organizuje do správně označených a strukturovaných složek — to vše bez ručního zásahu.
Provozování Lidarru na VPS jej udržuje aktivní 24 hodin denně, zajišťuje, že nová vydání jsou zachycena v okamžiku, kdy se objeví, i když jsou vaše domácí počítače vypnuté. Integruje se s qBittorrentem, SABnzbd, NZBGet a dalšími stahovacími klienty a připojuje se k Plexu, Jellyfinu a Emby, aby aktualizoval vaši knihovnu hudebního serveru po každém získání.
Hlavní funkce Lidarr
Automatické monitorování vydání
Sledujte jakéhokoli umělce a automaticky stahujte nová alba, singly a EP, jakmile se objeví na vašich nakonfigurovaných indexerech.
Vylepšení kvalitního profilu
Definujte preferované zvukové formáty a Lidarr automaticky nahradí soubory nižší kvality za FLAC nebo verze s vyšším datovým tokem, jakmile budou k dispozici.
Metadata MusicBrainz
Obohaťte svou knihovnu přesnými jmény umělců, obaly alb, daty vydání a seznamy skladeb získanými z MusicBrainz.
Integrace mediálního serveru
Spusťte automatické skenování knihoven Plex, Jellyfin nebo Emby po dokončení stahování, aby se nová hudba objevila okamžitě.
Správa diskografie
Prohlížejte si kompletní katalogy umělců, označujte si požadovaná alba a sledujte, které nahrávky chybí nebo potřebují vylepšení kvality z jednoho ovládacího panelu.
Proč provozovat Lidarr u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.