Implementujte Gatus jedním kliknutím.
Stavová stránka pro vývojáře s automatizovaným víceprotokolovým monitorováním, podmíněným upozorňováním a dashboardy dostupnosti v reálném čase.
Vyberte si VPS balíček pro Gatus
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Gatus vytvořit
Gatus je nástroj pro monitorování dostupnosti a stavová stránka, primárně určená pro vývojáře, která sleduje stav HTTP API, TCP služeb, DNS záznamů, ICMP cílů, SSH hostitelů, gRPC koncových bodů a SSL certifikátů z deklarativní konfigurace YAML. Vyhodnocuje podmínky – stavové kódy, doby odezvy, obsah těla a vypršení platnosti certifikátu – a zobrazuje dashboard v reálném čase s historickými procenty dostupnosti pro každý koncový bod.
Vlastní hostování Gatus na vašem VPS udržuje vaši monitorovací infrastrukturu nezávislou na službách, které sleduje, eliminuje poplatky za SaaS za každou kontrolu a umožňuje vám směrovat upozornění přes více než 40 integrací – včetně Slacku, Discordu, PagerDuty a Telegramu – aniž by vaše monitorovací data opustila vaše prostředí.
Hlavní funkce Gatus
Víceprotokolové monitorování
Monitorujte HTTP, TCP, DNS, ICMP, SSH, gRPC a vypršení platnosti SSL certifikátů z jediné konfigurace YAML – nejsou potřeba žádní agenti ani dodatečný kód.
Podmíněné upozornění
Definujte přesné podmínky upozornění na stavové kódy, dobu odezvy, pole těla JSON a vypršení platnosti certifikátu, s více než 40 integracemi včetně Slacku a PagerDuty.
Metriky Prometheus
Zpřístupněte stav a latenci koncového bodu prostřednictvím koncového bodu /metrics pro přímou integraci s Grafanou a vaším stávajícím stackem pro pozorovatelnost.
Vložitelné odznaky
Generujte SVG odznaky pro dobu provozu a dobu odezvy k vložení do README souborů na GitHubu, dokumentačních webů nebo veřejných stavových stránek.
Údržbová okna
Naplánujte období odstávky pro potlačení falešných upozornění během nasazení, údržby nebo známých výpadků, aniž byste se dotkli svých pravidel upozornění.
Proč provozovat Gatus u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.