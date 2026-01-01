Implementujte MediaGo jedním kliknutím.
Video zachytávač a stahovač s vlastním hostováním, který stahuje M3U8, HLS, YouTube, Bilibili a 1000+ dalších stránek.
Vyberte si VPS balíček pro MediaGo
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem MediaGo vytvořit
MediaGo je open-source stahovač videí, který kombinuje uživatelské rozhraní založené na prohlížeči s osvědčenými enginy jako yt-dlp, aria2, N_m3u8DL-RE a BBDown. Detekuje a ukládá streamy z playlistů M3U8 a HLS, YouTube, Bilibili, Twitteru, Instagramu, Redditu a více než tisíce dalších podporovaných stránek, poté převede výsledek do libovolného formátu nebo kvality bez samostatného kroku ffmpeg.
Spuštění MediaGo na vašem vlastním VPS znamená, že stahování probíhá na rychlém, neustále dostupném serveru namísto vašeho notebooku, a soubory zůstávají v úložišti, které kontrolujete. Doprovodné rozšíření prohlížeče a HTTP API vám umožňují odesílat odkazy z jakéhokoli zařízení do stejné fronty, přičemž správa úloh, průběh a historie jsou zobrazeny prostřednictvím přehledného webového panelu.
Hlavní funkce MediaGo
M3U8 a HLS analyzátor
Detekujte a stahujte segmentované streamy z jakékoli webové stránky, včetně živých záznamů bez DRM a playlistů na vyžádání.
yt-dlp jádro
Zabudovaná podpora yt-dlp stahuje videa z YouTube, Twitteru, Instagramu, Redditu a z více než tisíce dalších podporovaných stránek ihned po vybalení.
Bilibili stahovač
Nativní integrace BBDown stahuje videa z Bilibili, danmaku, titulky a vysoce kvalitní zvukové stopy, nedostupné pro většinu běžných stahovačů.
Rozšíření prohlížeče
Doprovodné rozšíření pro Chrome a Firefox detekuje videa na jakékoli stránce a zařadí je do fronty na váš server jediným kliknutím.
Převod formátu v aplikaci
Převeďte dokončené stahování do jiných formátů nebo kvalit pomocí přibaleného ffmpeg pipeline, aniž byste opustili ovládací panel.
HTTP API a automatizace
Plné REST API umožňuje skriptům, asistentům s umělou inteligencí a nástrojům třetích stran vytvářet úkoly, dotazovat se na průběh a spravovat frontu stahování.
Proč provozovat MediaGo u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.