Implementujte Typebot jedním kliknutím.
Tvůrce chatbotů bez kódu pro vytváření konverzačních formulářů, průzkumů a interaktivních chatových zážitků, které si můžete hostovat sami.
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Co všechno můžete s produktem Typebot vytvořit
Typebot je samoobslužný tvůrce konverzačních formulářů, který nahrazuje statické HTML formuláře interaktivními toky podobnými chatu. Pomocí jeho editoru plátna s funkcí drag-and-drop mohou týmy navrhovat vícestupňové konverzace s podmíněným větvením, vlastními proměnnými a nativními integracemi – bez psaní kódu. Platforma je dodávána jako dvě služby: tvůrce pro navrhování a správu toků a prohlížeč, který obsluhuje publikované chatboty přímo koncovým uživatelům.
Samoobslužné hostování Typebotu na vašem VPS vám dává plné vlastnictví dat o odeslání, nahrávání souborů a přihlašovacích údajů API bez poplatků za odeslání a bez přenosů dat třetím stranám. Vaše toky běží na vaší vlastní doméně, plně soukromé, bez umělých omezení pracovních prostorů, členů týmu nebo publikovaných botů.
Hlavní funkce Typebot
Tvůrce vizuálních toků
Navrhujte větvené konverzace pomocí editoru na plátně s více než 30 typy bloků, včetně vstupů, podmínek, vkládání médií a shromažďování plateb.
Nativní integrace
Propojte toky přímo s OpenAI, Google Sheets, Google Analytics, webhooky, Zapierem a Make.com, aniž byste opustili editor.
Podmíněná logika
Větvěte konverzační cesty na základě odpovědí uživatelů, proměnných nebo odpovědí API a poskytujte tak plně personalizované zážitky.
Flexibilní režimy vložení
Publikujte chatboty jako vyskakovací překryvy, boční widgety, chat na celou stránku nebo vložené prvky na jakékoli webové stránce nebo webové aplikaci.
Analytika v reálném čase
Sledujte míru odeslání, místa opuštění a trychtýře dokončení pro každý publikovaný tok z řídicího panelu.
Týmové pracovní prostory
Organizujte toky napříč několika izolovanými pracovními prostory s přístupem založeným na rolích pro různé týmy nebo klienty.
Proč provozovat Typebot u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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