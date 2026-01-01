Implementujte PicoClaw s instalací jedním kliknutím.
Ultra-lehký AI asistent napsaný v Go s nativní podporou MCP a 30+ integracemi poskytovatelů LLM.
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Co všechno můžete s produktem PicoClaw vytvořit
PicoClaw je nezávislý open-source AI asistent, iniciovaný společností Sipeed a napsaný zcela v Go od základů. Projekt byl přestavěn prostřednictvím procesu samočinného zavádění — samotný AI Agent řídil migraci architektury a optimalizaci kódu — čímž vznikl jediný statický binární soubor, který se spustí za méně než sekundu a běží na jediném jádru CPU.
PicoClaw, navržený tak, aby byl malý, rychlý a nasaditelný kdekoli, spouští stejné úlohy jako mnohem těžší agentní frameworky, přičemž spotřebovává přibližně 10 MB RAM. Vlastní hostování spouštěče na VPS vám poskytuje konzoli založenou na prohlížeči, trvalou konfiguraci a dlouhodobě běžící bránu, která připojuje váš zvolený LLM k Telegramu, Discordu, Matrixu, WeChatu a jakémukoli serveru MCP, na který jej nasměrujete.
Hlavní funkce PicoClaw
Extrémně nízká stopa
Využití paměti jádra pod 10 MB a spouštěcí časy v řádu milisekund znamenají, že jeden VPS může hostovat PicoClaw společně se zbytkem vašeho stacku bez měřitelné režie.
Spouštěč webové konzole
Spouštěč v prohlížeči na portu 18800 vás provede nastavením poskytovatele, kanálu a brány bez ruční úpravy souborů JSON.
Nativní podpora MCP
Prvotřídní integrace protokolu Model Context Protocol vám umožňuje připojit jakýkoli server MCP k rozšíření možností agenta bez psaní vlastních pluginů.
30+ poskytovatelů LLM
Použijte OpenAI, Anthropic, Gemini, OpenRouter, AWS Bedrock, Azure, Kimi, Minimax a další prostřednictvím jediné konfigurace model_list.
Vícekanálová brána
Dlouhodobě běžící brána zpřístupňuje vašeho agenta prostřednictvím Telegramu, Discordu, Matrixu, IRC, WeChatu a WeCom z jednoho nasazení.
Chytré směrování modelu
Směrování založené na pravidlech posílá jednoduché dotazy odlehčeným modelům a složitější dotazy vlajkovým modelům, čímž snižuje výdaje na API, aniž by to ovlivnilo kvalitu.
Proč provozovat PicoClaw u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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