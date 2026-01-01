Implementujte Parse Server jedním kliknutím.
Backend s otevřeným zdrojovým kódem pro mobilní a webové aplikace s REST, GraphQL, dotazy v reálném čase, autentizací a push notifikacemi.
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Co všechno můžete s produktem Parse Server vytvořit
Parse Server je open-source nástupce původní platformy Parse, který poskytuje kompletní backend-as-a-service pro mobilní a webové aplikace. Zpřístupňuje úložiště objektů, ověřování uživatelů, úložiště souborů, push notifikace a Live Queries prostřednictvím automaticky generovaných REST a GraphQL API, čímž eliminuje většinu boilerplate kódu normálně potřebného k nasazení propojené aplikace.
Vlastní hosting Parse Serveru na vašem VPS vám dává plnou kontrolu nad uživatelskými účty, daty aplikací a logikou cloudového kódu — bez poplatků za jednotlivé požadavky, bez závislosti na dodavateli a bez překvapivých termínů migrace. Tato implementace je dodávána s MongoDB a oficiálním Parse Dashboardem, takže můžete procházet třídy, spouštět dotazy a spravovat schéma od prvního dne.
Hlavní funkce Parse Server
REST a GraphQL API
Každá třída, kterou definujete, je okamžitě dostupná prostřednictvím automaticky generovaných REST a GraphQL koncových bodů, takže klienti pro iOS, Android a web mohou číst a zapisovat data bez vlastního kódu serveru.
Autentizace uživatele
Vestavěné uživatelské jméno/heslo, ověření e-mailu a sociální přihlášení pro Facebook, Apple, Google a Twitter vám umožní nasadit bezpečné procesy účtů během několika minut.
Živé dotazy
Odebírejte změny u jakékoli třídy přes WebSockety k zajištění chatu v reálném čase, nástrojů pro spolupráci a živých dashboardů bez samostatného pub/sub stacku.
Cloud Code funkce
Spouštějte JavaScript na straně serveru na triggerech pro vložení, aktualizaci a odstranění nebo jako volatelné funkce k vynucení obchodních pravidel a integraci s rozhraními API třetích stran.
Push oznámení
Odesílejte cílená push oznámení klientům se systémy iOS, Android a webovým klientům pomocí vestavěného systému pro správu instalací a kanálů.
Parse Dashboard součástí
Procházejte třídy, upravujte řádky, spouštějte agregační dotazy a kontrolujte schéma prostřednictvím oficiálního Parse Dashboardu, který je dodáván společně se serverem.
Proč provozovat Parse Server u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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