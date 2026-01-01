Nasaďte MiroTalk s instalací na jedno kliknutí.
Videokonference P2P s vlastním hostingem s neomezenými místnostmi, sdílením obrazovky a bez nutnosti instalace aplikace pro účastníky.
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Co všechno můžete s produktem MiroTalk vytvořit
MiroTalk P2P je samoobslužná WebRTC platforma pro videokonference, která směruje média přímo mezi účastníky — nikoli přes váš server. Protože video streamy cestují peer-to-peer, je latence minimální a šířka pásma vašeho VPS je využívána pouze pro signalizaci, i když běží více místností současně. Účastníci se připojují z jakéhokoli moderního prohlížeče prostřednictvím sdíleného odkazu bez nutnosti účtu, stahování nebo pluginu.
Na rozdíl od cloudových služeb, které zaznamenávají a zpracovávají data ze schůzek na své infrastruktuře, samoobslužný hosting MiroTalk udržuje každou konverzaci na hardwaru, který vlastníte. Místnosti mohou být chráněny heslem, ochrana hostitele omezuje vytváření relací na autorizované uživatele a REST API vám umožňuje integrovat vytváření schůzek do svých vlastních aplikací.
Hlavní funkce MiroTalk
Peer-to-peer média
Video a zvuk proudí přímo mezi účastníky — nikoli přes váš server — což udržuje nízkou latenci a téměř nulové náklady na šířku pásma, bez ohledu na to, kolik místností běží souběžně.
Aplikace není potřeba
Účastníci se připojují z jakéhokoli moderního prohlížeče prostřednictvím sdíleného odkazu, a to bez nutnosti registrace účtu, stahování nebo zásuvného modulu prohlížeče.
Sdílení obrazovky a nahrávání
Sdílejte svou obrazovku nebo konkrétní okno aplikace a nahrávejte relace lokálně do svého zařízení, aniž byste ukládali nahrávky na server.
Bílá tabule a sdílení souborů
Spolupracujte v reálném čase na sdílené tabuli a přenášejte soubory přímo mezi účastníky během relace bez externího úložiště.
Ochrana hostingu
Vyžadujte heslo pro vytváření nových místností, čímž omezíte vytváření relací na autorizované uživatele, při zachování otevřených a bezproblémových odkazů pro připojení účastníků.
REST API a vkládání
Vytvářejte místnosti a generujte přístupové tokeny programově prostřednictvím zdokumentovaného REST API a vkládejte uživatelské rozhraní pro konference do jakékoli webové stránky jako iframe.
Proč provozovat MiroTalk u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
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