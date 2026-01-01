Implementujte bknd jednoklikovou instalací.
Lehká alternativa k Firebase sdružující databázi, autentizaci, média a administrátorské rozhraní do jednoho samostatně hostovaného backendu.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem bknd vytvořit
bknd je open-source backend systém, který sdružuje modelování dat, autentizaci, správu médií a primitivy pracovních postupů do jediné odlehčené služby s integrovaným administrátorským uživatelským rozhraním. Postavený na webových standardech spíše než na jediném runtime, funguje kdekoli od Node a Bun po Cloudflare Workers, Vercel a Deno Deploy, s přístupem založeným na adaptérech k SQLite, LibSQL nebo Postgres, aniž by nutil k abstrakcím nad vaším databázovým ovladačem.
Vlastní hostování bknd na vašem vlastním VPS nahrazuje platformy BaaS uzamčené dodavatelem, jako jsou Firebase nebo Supabase, přenosným backendem, který plně vlastníte. Nejsou zde žádné poplatky za požadavek, žádná omezení řádků a žádné překvapivé ceny, jak váš projekt roste od prototypu k produkci.
Hlavní funkce bknd
Vizuální modelování dat
Definujte entity, pole a vztahy prostřednictvím administrátorského rozhraní a získejte okamžité REST koncové body plus typované TypeScript SDK pro každou kolekci.
Integrovaná autentizace
Přihlášení e-mailem a heslem, tokeny JWT, role a oprávnění jsou součástí balíčku, nahrazující služby pro správu identit třetích stran pro většinu aplikací.
Integrované zpracování médií
Nahrávejte, ukládejte a obsluhujte soubory lokálně nebo prostřednictvím poskytovatelů kompatibilních s S3, jako jsou R2, Tigris a Minio, aniž byste museli připojovat samostatný úložný zásobník.
Automatizace pracovních postupů
Vytvářejte vícestupňové toky, které reagují na změny dat, plánují úlohy a volají externí API přímo ze stejného backendu, který pohání vaši aplikaci.
Adaptéry frameworku
Adaptéry pro Next.js, React Router, Astro, Vite, AWS Lambda a další vám umožňují vložit stejnou instanci bknd do existujícího front-end projektu.
Proč provozovat bknd u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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