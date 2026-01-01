Implementujte bolt.diy s instalací jedním kliknutím.
Open-source AI kódovací asistent, který vám umožňuje vyzývat, spouštět a nasazovat full-stack aplikace z vašeho prohlížeče.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem bolt.diy vytvořit
bolt.diy je open-source fork bolt.new, který přináší full-stack vývoj s asistencí AI do vaší vlastní infrastruktury. Kombinuje editor založený na prohlížeči s integrovaným runtime prostředím, což vám umožňuje popsat, co chcete vytvořit, v jednoduchém jazyce a nechat LLM generovat, spouštět a iterovat kompletní aplikace – včetně frontendu, backendu a konfigurace.
Na rozdíl od cloudových nástrojů pro AI kódování znamená self-hosting bolt.diy, že váš kód, prompty a API klíče zůstávají na vašem VPS. Připojíte poskytovatele LLM, které již používáte – OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, lokální modely Ollama a další – takže nejste nikdy vázáni na jednoho dodavatele nebo úroveň předplatného.
Hlavní funkce bolt.diy
Podpora LLM pro více poskytovatelů
Připojte OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, Ollama, OpenRouter, xAI a 15+ dalších poskytovatelů z jednoho rozhraní.
Full-stack generování kódu
Generujte kompletní aplikace s funkčním frontendem, backendem a konfiguračními soubory — nejen úryvky kódu.
Spuštění v prohlížeči
Spouštějte a prohlížejte vygenerovaný kód přímo v prohlížeči, aniž byste opustili rozhraní nebo nastavovali lokální vývojové prostředí.
Použijte vlastní API klíče
Použijte své stávající přihlašovací údaje poskytovatele, abyste platili pouze za to, co používáte, bez přirážky platformy nebo úrovně předplatného.
Open-source a s vlastním hostingem
Všechny výzvy, vygenerovaný kód a přihlašovací údaje zůstávají na vašem VPS — žádná data nejsou sdílena s platformou SaaS třetí strany.
Proč provozovat bolt.diy u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
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Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.