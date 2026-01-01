Nasaďte LazyLibrarian pomocí instalace na jedno kliknutí.
Automatizační nástroj, který sleduje autory, vyhledává e-knihy a audioknihy a předává je vašim stahovacím programům.
Vyberte si VPS balíček pro LazyLibrarian
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem LazyLibrarian vytvořit
LazyLibrarian je knižní protějšek Sonarr a Radarr — automatizační server s vlastním hostingem, který sleduje vaše oblíbené autory a jednotlivá knižní vydání, vyhledává odpovídající soubory na Usenetu a torrentových indexerech a předává vybraná vydání do NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent nebo jakéhokoli jiného stahovače, který již používáte.
Provozování LazyLibrarian na VPS vám dává knihovníka, který je k dispozici 24 hodin denně a zachytí nová vydání v okamžiku, kdy se objeví, odstraňuje duplicity z vaší stávající knihovny Calibre a automaticky vše přejmenuje a otaguje, takže vaše sbírka e-knih a audioknih zůstane uspořádaná bez ruční práce.
Hlavní funkce LazyLibrarian
Sledování a objevování autorů
Přidejte autory podle jména a LazyLibrarian sestaví jejich kompletní bibliografii z Goodreads, Google Books, OpenLibrary a dalších zdrojů.
Podpora audioknih a e-knih
Zpracovává formáty audioknih i e-knih se samostatnými pravidly kvality a zdroje pro každý z nich, takže jedna instance spravuje dvě knihovny.
Integrace Calibre a Goodreads
Importuje vaši stávající knihovnu Calibre pro zamezení duplicit, synchronizuje seznamy přečtených/k přečtení z Goodreads a automaticky aktualizuje metadata.
Podpora nativního indexeru
Vestavěné pluginy pro NZBGet, SABnzbd, qBittorrent, Transmission, Deluge a desítky indexerů Usenet a torrentů prostřednictvím Newznab a Torznab.
Sledování časopisů a seriálů
Sleduje tematické časopisy a vícedílné knižní série, zařazuje nové tituly do fronty, jakmile jsou zaindexovány, bez ručního vyhledávání.
Proč provozovat LazyLibrarian u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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