Nasaďte Nango v jednoklikové instalaci.
Open-source platforma, která spravuje OAuth, obnovu tokenů a konektivitu API pro více než 300 integrací třetích stran.
Vyberte si VPS balíček pro Nango
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Nango vytvořit
Nango je open-source infrastrukturní vrstva pro připojení k externím API. Namísto psaní vlastních toků OAuth, logiky obnovy tokenů a zpracování omezení rychlosti pro každou službu, Nango to vše spravuje prostřednictvím jediného jednotného backendu. Vývojáři nakonfigurují integrace jednou a přistupují k jakékoli podporované službě prostřednictvím transparentní proxy Nango – s vestavěnou podporou pro více než 300 API, včetně Salesforce, GitHub, Slack, Stripe a Notion.
Vlastní hostování Nango na vašem vlastním VPS udržuje udělení OAuth a tokeny API vašich zákazníků na infrastruktuře, kterou ovládáte. Žádná služba třetí strany nikdy nezpracovává přihlašovací údaje vašich uživatelů – vše je šifrováno v klidovém stavu klíčem, který vlastníte, a uloženo v databázi PostgreSQL běžící souběžně se serverem.
Hlavní funkce Nango
Sjednocené toky OAuth
Nango zajišťuje generování autorizačních URL, výměnu tokenů a zpracování zpětných volání pro více než 300 rozhraní API, čímž eliminuje potřebu vlastního autorizačního kódu pro každou integraci.
Automatické obnovení tokenu
Přístupové tokeny jsou tiše obnovovány před vypršením platnosti, aby vaše integrace nikdy neselhaly během relace kvůli zastaralým přihlašovacím údajům.
Vložitelné uživatelské rozhraní Tvorby
Předpřipravená obrazovka souhlasu OAuth s vlastní značkou umožňuje vašim uživatelům autorizovat účty třetích stran přímo z vaší aplikace v rámci jediného uživatelského toku.
Transparentní API proxy
Směrujte volání API přes Nango, abyste získali automatické opakování pokusů, zpomalení při překročení limitu rychlosti a normalizované chybové odpovědi bez middleware pro každé API.
Normalizace webhooků
Přijímat, ověřovat a přeposílat webhooks od jakéhokoli připojeného poskytovatele prostřednictvím jediného vstupního koncového bodu s jednotným zpracováním datové zátěže.
Šifrované úložiště přihlašovacích údajů
Všechny tokeny OAuth a klíče API jsou šifrovány v klidu pomocí vašeho vlastního klíče a uloženy výhradně v databázi PostgreSQL na vlastním hostingu.
Proč provozovat Nango u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.