Implementujte Kutt jedním kliknutím.
Moderní open-source zkracovač URL s vlastními doménami, analýzou kliknutí a plnohodnotným REST API.
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Co všechno můžete s produktem Kutt vytvořit
Kutt je self-hosted zkracovač URL adres, který vám dává plnou kontrolu nad svými krátkými odkazy, analytickými daty a uživatelským přístupem. Vytvářejte brandované krátké URL adresy na své vlastní doméně, sledujte statistiky kliknutí pro každý odkaz a spravujte vše prostřednictvím přehledného administrátorského rozhraní — aniž byste posílali data komerčním službám jako Bitly nebo TinyURL.
Kromě základního zkracování vám Kutt umožňuje chránit odkazy hesly, nastavovat automatické datum vypršení platnosti a spravovat registrované uživatele. Plnohodnotné REST API a rozšíření prohlížečů pro Chrome a Firefox usnadňují integraci tvorby odkazů do stávajících pracovních postupů. Vlastní hosting znamená, že vaše data o odkazech zůstávají soukromá a neplatíte žádné poplatky za proklik.
Hlavní funkce Kutt
Podpora vlastních domén
Poskytujte krátké odkazy ze své vlastní značkové domény, aby každá URL adresa, kterou sdílíte, posilovala vaši identitu namísto služby třetí strany.
Analytika podle odkazů
Sledujte počty kliknutí, odkazující zdroje, země a zařízení pro každý zkrácený odkaz, abyste změřili dosah a výkon kampaně.
Odkazy chráněné heslem
Přidejte volitelné heslo k jakémukoli odkazu, aby se pouze lidé s heslem dostali na cílovou URL adresu.
Vypršení platnosti odkazu
Nastavte automatické datum vypršení platnosti pro jakýkoli odkaz a ten přestane fungovat bez jakéhokoli manuálního zásahu – užitečné pro časově citlivé kampaně.
REST API
Vytvářejte, spravujte a mažte odkazy programově prostřednictvím plnohodnotného API, což usnadňuje integraci Kutt do vašich aplikací a pipeline.
Správa uživatelů
Administrační panel umožňuje spravovat registrované uživatele a všechny odkazy v celém systému, přičemž registrace a anonymní přístup jsou ve výchozím nastavení zakázány.
Proč provozovat Kutt u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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