Implementujte RustDesk jedním kliknutím.
Open-source server vzdálené plochy poskytující vám plnou kontrolu nad bezpečným vzdáleným přístupem bez poplatků za předplatné nebo směrování dat přes třetí strany.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem RustDesk vytvořit
RustDesk je open-source platforma pro vzdálenou plochu postavená v Rustu, nabízející samoobslužnou alternativu k TeamVieweru a AnyDesku bez omezení použití, omezení počtu uživatelů nebo opakovaných licenčních poplatků. Nasazuje dvě serverové komponenty – hbbs pro správu připojení a hbbr pro předávání – umožňující přímá peer-to-peer připojení s automatickým záložním řešením, když brány firewall brání přímému směrování.
Vlastní hostování serveru RustDesk znamená, že vaše relace vzdáleného přístupu nikdy nejsou směrovány přes infrastrukturu třetích stran. Šifrovací klíče, protokoly připojení a zásady přístupu zůstávají pod vaší kontrolou, díky čemuž je vhodný pro IT týmy s přísnými požadavky na dodržování předpisů.
Hlavní funkce RustDesk
Bez předplatného
Eliminuje licenční náklady na uživatele, které jsou typické pro komerční řešení vzdálené plochy, díky čemuž je ekonomické pro rostoucí týmy.
Koncové šifrování
Všechny vzdálené relace jsou šifrované, přičemž kryptografické klíče jsou uloženy na vašem vlastním serveru, nikoli u komerčního poskytovatele.
Multiplatformní klienti
Klientské aplikace jsou k dispozici pro Windows, macOS, Linux, Android a iOS, umožňující vzdálený přístup z prakticky jakéhokoli zařízení.
P2P s Relay Fallback
Navazuje přímá peer-to-peer připojení pro nejlepší výkon, automaticky se přepne na relé, když NAT nebo firewally zasáhnou.
Bezobslužný přístup
Podporuje bezobslužné vzdálené relace pro správu serverů a údržbu mimo pracovní dobu, bez nutnosti přítomnosti osoby u vzdáleného počítače.
Proč provozovat RustDesk u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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