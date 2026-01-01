Implementujte Open WebUI jedním kliknutím.
AI chatovací rozhraní s vlastním hostováním, s RAG, podporou více modelů a úplným soukromím – žádná data neopouštějí váš server.
Vyberte si VPS balíček pro Open WebUI
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Open WebUI vytvořit
Open WebUI je komplexní, samoobslužné webové rozhraní pro velké jazykové modely, které spolupracuje s Ollama, OpenAI a jakýmkoli API kompatibilním s OpenAI. S více než 140 000 hvězdičkami na GitHubu se stalo přední open-source alternativou ke cloudovým AI chatovacím službám a nabízí moderní zážitek podobný ChatGPT se soukromím a kontrolou vlastního hostování.
Vestavěná funkce Retrieval Augmented Generation vám umožňuje vytvářet znalostní báze z vašich vlastních dokumentů, aby AI mohla odpovídat na otázky s kontextem z vašich dat. Hlasové volání, generování obrázků, integrace webového vyhledávání a volání funkcí Pythonu doplňují sadu funkcí, která pokrývá jak jednotlivé výzkumníky, vývojové týmy, tak i podniky dbající na soukromí.
Hlavní funkce Open WebUI
Podpora více LLM
Připojte se k Ollama, OpenAI nebo k jakémukoli API kompatibilnímu s OpenAI a přepínejte mezi modely ve stejné konverzaci.
Dokument RAG
Nahrajte dokumenty k vytvoření znalostní báze a nechte umělou inteligenci odpovídat na otázky s kontextem čerpaným přímo z vašich souborů.
Integrace webového vyhledávání
Získejte informace v reálném čase z více než 15 poskytovatelů vyhledávání přímo do konverzací s umělou inteligencí, aniž byste opustili rozhraní.
Generování hlasu a obrázků
Vestavěné funkce převodu řeči na text, převodu textu na řeč a generování obrázků prostřednictvím DALL-E, ComfyUI a AUTOMATIC1111.
Podniková autentizace
Podpora LDAP, SCIM 2.0 a OAuth, spolu s řízením přístupu na základě rolí pro nasazení v týmech a organizacích.
Proč provozovat Open WebUI u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.