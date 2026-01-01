Implementujte Tiny Tiny RSS pomocí instalace na jedno kliknutí.
Samoobslužný, víceuživatelský agregátor zpráv RSS a Atom pro čtení a organizaci kanálů z jakéhokoli prohlížeče.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Tiny Tiny RSS vytvořit
Tiny Tiny RSS je vlastně hostovaný, open-source agregátor RSS a Atom kanálů, který vám umožňuje sledovat webové stránky, blogy a zpravodajské zdroje z jediného, soukromého webového rozhraní. Nepřetržitě stahuje aktualizace na pozadí, takže vaše kanály jsou vždy aktuální, a poskytuje flexibilní rozhraní s klávesovými zkratkami, fulltextovým vyhledáváním, štítky, filtry a importem/exportem OPML.
Podporuje více uživatelských účtů, každý s nezávislými odběry kanálů a předvolbami. Vestavěné API umožňuje mobilním klientům jako FeedMe a Fluent Reader připojit se a synchronizovat průběh čtení. Vlastní hostování na vašem VPS udržuje vaši historii čtení a odběry soukromé — žádná služba třetí strany nevidí, co čtete.
Hlavní funkce Tiny Tiny RSS
Průběžné načítání kanálu
Načítá aktualizace ze všech odebíraných kanálů na pozadí, takže články jsou připraveny ke čtení v okamžiku, kdy otevřete aplikaci.
Víceuživatelská podpora
Vytvořte více nezávislých účtů, každý s vlastními odběry kanálů, štítky, filtry a předvolbami čtení.
Mobilní klient API
Vestavěné API umožňuje populárním mobilním klientům, jako jsou FeedMe, Fluent Reader a Reeder, připojit se a synchronizovat váš pokrok ve čtení napříč zařízeními.
Filtry a Štítky
Automaticky označujte štítkem, hvězdičkou nebo skrývejte články na základě pravidel, která si definujete – udržujte svůj seznam četby zaměřený na to, co je důležité.
Import a export OPML
Importujte svá stávající předplatná z jakékoli jiné čtečky RSS prostřednictvím OPML a exportujte je stejně snadno, když potřebujete migrovat.
Proč provozovat Tiny Tiny RSS u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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