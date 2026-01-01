Implementujte Fusio jedním kliknutím.
Open-source platforma pro správu API pro vytváření, provozování a zpeněžování API s vizuálním vývojářským portálem.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Fusio vytvořit
Fusio je self-hosted, open-source platforma pro správu API, která funguje jako API brána i jako nástroj pro tvorbu backendu. Umožňuje vám vystavit databázové tabulky, mikroslužby nebo vlastní logiku jako REST API, aniž byste museli psát opakující se kód – s podporou MySQL, PostgreSQL, MongoDB a dalších. Vestavěný vývojářský portál poskytuje externím vývojářům samoobslužný přístup, správu API klíčů a živou dokumentaci OpenAPI, zatímco plány předplatného a omezení rychlosti usnadňují monetizaci vašich API.
Díky nativní podpoře protokolu Model Context Protocol (MCP) může Fusio sloužit také jako integrační centrum pro AI agenty, které propojuje vaše data a služby přímo do pracovních postupů LLM. Self-hosting na vašem VPS udržuje veškerý API provoz a obchodní logiku pod vaší kontrolou.
Hlavní funkce Fusio
Databáze do API
Vystavte MySQL, PostgreSQL, MongoDB a další zdroje dat jako řízené REST API bez psaní opakujícího se kódu.
Vývojářský portál
Poskytněte externím vývojářům samoobslužný přístup k API, správu klíčů a živou dokumentaci OpenAPI na značkovém portálu.
Monetizace API
Vytvořte plány předplatného a úrovně omezení rychlosti pro zpoplatnění používání API s konfigurovatelnými kvótami a integrací fakturace.
Integrace MCP
Připojte svá API přímo do pracovních postupů agentů AI prostřednictvím nativní podpory protokolu kontextu modelu pro integraci nástrojů LLM.
Generování SDK
Automaticky generujte klientské sady SDK pro všechny hlavní programovací jazyky k urychlení integrace API třetích stran.
Proč provozovat Fusio u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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