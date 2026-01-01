Nasaďte Plone instalací jedním kliknutím.
Bezpečný open-source systém pro správu obsahu, kterému důvěřují vlády, univerzity a podniky již více než dvě desetiletí.
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Co všechno můžete s produktem Plone vytvořit
Plone je vyspělý, podnikový open-source CMS postavený na pevných základech Pythonu. Pohání tisíce webů napříč vládními agenturami, univerzitami, nevládními organizacemi a globálními korporacemi, s historií více než 20 let bez jediné nahlášené zranitelnosti vzdáleného spuštění kódu. Plone 6 je dodáván s Classic UI — plně vybaveným redakčním prostředím s granulární kontrolou přístupu na základě rolí, vícejazyčným obsahem, verzováním a bohatým ekosystémem doplňků přesahujícím 300 balíčků.
Vlastní hostování Plone na vašem VPS vám dává úplné vlastnictví vašeho obsahu a uživatelských dat, bez licencování na uživatele a flexibilitu rozšířit platformu prostřednictvím Python doplňků a REST API, které pohání headless a hybridní publikační pracovní postupy.
Hlavní funkce Plone
Podnikové zabezpečení
Plone má dvacetiletou bezpečnostní historii a specializovaný bezpečnostní tým – což z něj dělá preferovaný CMS pro vládní a zdravotnické organizace, které si nemohou dovolit narušení bezpečnosti.
Jemné řízení přístupu
Definujte role a oprávnění na jakékoli úrovni stromu obsahu, aby editoři, recenzenti a čtenáři viděli a upravovali pouze to, k čemu mají oprávnění.
Úplná správa verzí obsahu
Každá změna obsahu je sledována a vratná — porovnávejte verze, obnovujte předchozí stavy a udržujte kompletní auditní záznam bez dalších pluginů.
Vícejazyčná podpora
Spravujte obsah ve více jazycích s integrovanými překladovými pracovními postupy, navigací s ohledem na jazyk a ovládacími prvky publikování pro jednotlivé jazyky.
REST API
Vrstva plone.restapi zpřístupňuje veškerý obsah a konfiguraci jako koncové body JSON, což umožňuje headless publikování, mobilní aplikace a integrace třetích stran.
Rozšiřitelný ekosystém doplňků
Více než 300 komunitních doplňků pokrývá e-commerce, LDAP autentizaci, pokročilé vyhledávání a vlastní pracovní postupy – vše instalovatelné bez forkování jádra.
Proč provozovat Plone u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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