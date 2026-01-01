Nasaďte OpenSign jedním kliknutím.
Bezplatná open-source alternativa DocuSign pro právně závazné elektronické podepisování dokumentů na vlastní infrastruktuře.
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Co všechno můžete s produktem OpenSign vytvořit
OpenSign je plně open-source alternativou k DocuSign a Adobe Sign, vytvořenou pro organizace, které potřebují právně závazné elektronické podpisy, aniž by uzamykaly citlivé smlouvy uvnitř SaaS třetí strany. Podporuje víceuživatelské pracovní postupy, opakovaně použitelné šablony, osobní podepisování, adresáře kontaktů a digitální podepisování založené na PKI pomocí vašeho vlastního PFX certifikátu, vše zabalené v čistém rozhraní drag-and-drop.
Vlastní hostování OpenSign na vašem VPS udržuje každý dokument, podpis a auditní záznam na infrastruktuře, kterou kontrolujete. Nejsou zde žádné poplatky za obálku, žádné limity pro podepisující a žádné riziko, že data smluv opustí vaše prostředí, díky čemuž je ideální pro právní, HR a nákupní týmy s přísnými požadavky na dodržování předpisů.
Hlavní funkce OpenSign
Digitální podpisy PKI
Podepište dokumenty pomocí certifikátu PFX nebo P12, aby každý podpis byl kryptograficky ověřitelný a prokazatelně neporušený v jakémkoli prohlížeči PDF.
Opakovaně použitelné šablony
Ukládejte často používané smlouvy jako šablony s přednastavenými rolemi signatářů a formulářovými poli, abyste mohli spouštět opakující se pracovní postupy během několika sekund.
Vícepodpisové pracovní postupy
Směrujte dokumenty více příjemcům v sekvenčním nebo paralelním pořadí a sledujte v reálném čase, kdo si je prohlédl, podepsal nebo odmítl.
Auditní záznam a certifikát
Každá akce je zaznamenána s časovými značkami a IP adresami, což vytváří právně obhajitelný certifikát o dokončení připojený ke každému podepsanému dokumentu.
Osobní podpis
Zachyťte podpisy na sdíleném zařízení pro osobní pracovní postupy, jako je onboarding, smlouvy o mlčenlivosti (NDA) a prohlášení o zřeknutí se práv, bez nutnosti obíhání e-mailů.
REST API a webhooks
Integrujte podepisování do stávajících aplikací pomocí zdokumentovaného REST API a spouštějte navazující systémy pomocí webhooků o dokončení.
Proč provozovat OpenSign u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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