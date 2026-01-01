Nainstalujte PeerTube jedním kliknutím.
Federovaná peer-to-peer video platforma pro publikování a sdílení videí bez závislosti na YouTube nebo centrální infrastruktuře.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem PeerTube vytvořit
PeerTube je bezplatná, open-source, federovaná platforma pro hostování videí, vytvořená jako suverénní alternativa k YouTube a Vimeo. Každá instance PeerTube je nezávislá, ale propojená prostřednictvím protokolu ActivityPub, takže vaši diváci mohou sledovat kanály z jakéhokoli jiného serveru PeerTube, zatímco každé video, komentář a odběr žije na infrastruktuře, kterou ovládáte.
WebRTC peer-to-peer streamování umožňuje divákům sdílet šířku pásma mezi sebou, takže jedno populární video nezpůsobí pád vašeho serveru během špiček provozu. Přibalené PostgreSQL, Redis a transkódovací pipeline běží zcela na vašem VPS, což dává tvůrcům a komunitám plné vlastnictví jejich obsahu, publika a moderačních zásad – žádný algoritmický kanál, žádná demonetizace, žádní inzerenti jako prostředníci.
Hlavní funkce PeerTube
Federováno prostřednictvím ActivityPub
Diváci z jakékoli instance PeerTube, Mastodon nebo jiné instance ActivityPub mohou sledovat váš kanál, komentovat a sdílet videa napříč Fediversem.
Peer-to-peer streamování
WebRTC založené na prohlížeči snižuje šířku pásma serveru tím, že umožňuje divákům sdílet části videa, takže virální nahrávání nezpůsobí pád vašeho VPS.
Integrované transkódování
Automatické překódování generuje několik úrovní kvality pro každé nahrání – od 240p až po 4K – bez externích překódovacích služeb.
Živé vysílání a RTMP
Streamujte živě z OBS nebo jakéhokoli kodéru kompatibilního s RTMP přímo na váš kanál PeerTube s nahráváním a záznamy.
Správa kanálů a seznamů skladeb
Uspořádejte videa do kanálů, playlistů a sérií s vlastními náhledy, popisy a oprávněními pro spolupracovníky.
Otevřené API a vložení
Vkládejte videa kamkoli pomocí jednořádkového iframe a integrujte s externími nástroji prostřednictvím plně zdokumentovaného REST API.
Proč provozovat PeerTube u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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