Implementujte Twenty s instalací jedním kliknutím.
Moderní open-source CRM s přizpůsobitelným datovým modelem, API-first designem a flexibilní automatizací pracovních postupů.
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Co všechno můžete s produktem Twenty vytvořit
Twenty je open-source CRM nové generace, které dává vývojovým týmům plnou kontrolu nad jejich pracovními postupy pro správu vztahů se zákazníky. Na rozdíl od rigidních SaaS CRM vám Twenty umožňuje přizpůsobit každé pole, objekt a vztah tak, aby odpovídaly vašim přesným obchodním procesům prostřednictvím flexibilního datového modelu.
Vlastní hostování Twenty na VPS udržuje všechna zákaznická data soukromá a eliminuje licenční poplatky za každé místo. Jeho architektura API-first znamená, že je možná jakákoli vlastní integrace nebo automatizace, a moderní rozhraní konkuruje komerčním alternativám a zároveň vám dává úplné vlastnictví vaší CRM infrastruktury.
Hlavní funkce Twenty
Přizpůsobitelný datový model
Přidejte vlastní objekty, pole a vztahy, aby odpovídaly vaší přesné obchodní struktuře, aniž byste museli psát backendový kód.
Design s důrazem na API
Plnohodnotné GraphQL a REST API vám umožňuje integrovat Twenty s jakýmkoli externím nástrojem, automatizační platformou nebo vlastní aplikací.
Kanban a zobrazení seznamu
Přepínejte mezi zobrazeními kanbanových fází a tabulkovými seznamy pro správu obchodů a kontaktů ve formátu, který vyhovuje vašemu pracovnímu postupu.
Integrace e-mailu
Připojte Gmail nebo jiné poskytovatele e-mailu k automatickému zaznamenávání komunikace přímo ke kontaktům a obchodům.
Bez poplatků za uživatele
Samohosting eliminuje opakované náklady na licence CRM, díky čemuž je Twenty nákladově efektivní pro rostoucí prodejní týmy.
Proč provozovat Twenty u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
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