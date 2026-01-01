Implementujte nopCommerce s instalací na jedno kliknutí.
Open-source ASP.NET e-commerce platforma, která pohání tisíce online obchodů s plně vybaveným administračním panelem a více než 1 700 rozšířeními z marketplace.
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Co všechno můžete s produktem nopCommerce vytvořit
nopCommerce je celosvětově nejstahovanější e-commerce platforma na bázi .NET, které důvěřují tisíce firem pro provozování online obchodů všech velikostí. Postaveno na ASP.NET Core, nabízí plně vybavený administrátorský panel pro správu produktů, objednávek, zákazníků, slev a dopravy a nativně podporuje PostgreSQL, MySQL a Microsoft SQL Server.
Otevřená architektura platformy podporuje tisíce pluginů a šablon z tržiště nopCommerce, což obchodníkům umožňuje rozšířit své obchody bez úpravy základního kódu. Vlastní hosting na vlastním VPS znamená nulové transakční poplatky, plnou kontrolu nad zákaznickými daty a žádné poplatky z prodeje bez ohledu na objem tržeb.
Hlavní funkce nopCommerce
Plná administrace
Spravujte produkty, kategorie, objednávky, zákazníky, slevy a pravidla dopravy z jednoho komplexního administrátorského panelu.
Víceobchodní podpora
Provozujte více nezávislých e-shopů z jedné instalace nopCommerce, každý s vlastním katalogem, cenami a vzhledem.
Ekosystém pluginů Marketplace
Rozšiřte svůj obchod o platební brány, dopravce, integrace ERP a vlastní šablony z více než 1 700 rozšíření z tržiště.
Mezinárodní prodej
Vestavěná podpora více měn a jazyků a správa daní usnadňují prodej zákazníkům v jakékoli zemi.
SEO a marketingové nástroje
Vestavěné funkce SEO, obnova opuštěného košíku, věrnostní body a nástroje pro propagační ceny zvyšují návštěvnost a opakované nákupy.
Proč provozovat nopCommerce u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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