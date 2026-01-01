Implementujte TensorZero jedním kliknutím.
Open-source LLMOps brána, která sjednocuje inferenci, pozorovatelnost, hodnocení a optimalizaci v jediné platformě poháněné Rustem.
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Co všechno můžete s produktem TensorZero vytvořit
TensorZero je open-source LLMOps platforma, která kombinuje vysoce výkonnou Rust bránu s vestavěnou pozorovatelností, vyhodnocováním a optimalizačními pracovními postupy. Na rozdíl od vícenástrojových sad, které spojují proxy, tracer a pipeline pro jemné doladění, TensorZero považuje každou inferenci, zpětnovazební signál a optimalizační běh za součást jedné zpětnovazební smyčky — přeměňuje produkční provoz na datovou sadu, která zlepšuje vaše prompty, modely a rozhodnutí o směrování.
Vlastní hostování TensorZero na vašem vlastním VPS udržuje prompty, trasování a zpětnovazební data v infrastruktuře, kterou ovládáte, bez příplatku za volání nebo kvót tokenů na pozorovatelnost. Zahrnuté úložiště ClickHouse se škáluje na miliony inferencí, zatímco brána proxyuje OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock a desítky dalších poskytovatelů za jediným API kompatibilním s OpenAI.
Hlavní funkce TensorZero
Jednotná brána LLM
Přistupujte k OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock, Azure, vLLM a desítkám dalších poskytovatelů prostřednictvím jediného API kompatibilního s OpenAI, napsaného ve vysoce výkonném jazyce Rust.
Integrovaná pozorovatelnost
Každá inference je automaticky zaznamenána do ClickHouse s kompletními vstupy, výstupy, latencí a náklady — není vyžadována žádná samostatná služba sledování.
Produkční zpětnovazební smyčka
Připojte uživatelskou zpětnou vazbu, hodnocení a metriky ke každému odvození, abyste vytvořili označenou datovou sadu, která pohání optimalizaci výzev a modelů.
Automatizovaná optimalizace
Spouštějte vestavěné pracovní postupy pro doladění modelů, destilaci z větších modelů a porovnávání variant výzev přímo z vašeho produkčního provozu.
Strukturovaná inference
Definujte schémata, šablony a varianty v kódu tak, aby změny výzev byly verzované, typově bezpečné a směrovatelné bez opětovného nasazení vaší aplikace.
Open-source, vlastně hostovaný
Licencováno pod Apache 2.0 a běží zcela na vaší vlastní infrastruktuře – vaše výzvy, trasování a data zpětné vazby nikdy neopustí váš VPS.
Proč provozovat TensorZero u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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