Sleva až 69 % na COPS

Implementujte COPS instalací jedním kliknutím.

Lehký PHP OPDS a HTML server pro vaši knihovnu e-knih Calibre, optimalizovaný pro sdílený hosting a nastavení s nízkými nároky na zdroje.

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VPS spravovaný pomocí AI
139,99  Kč /měs.
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30denní záruka vrácení peněz
Implementujte COPS instalací jedním kliknutím.

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68% sleva
KVM 1
443,99  Kč
139,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 3 359,76 Kč (běžná cena 10 655,76 Kč). Cena při obnovení 304,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99  Kč
202,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 4 871,76 Kč (běžná cena 13 103,76 Kč). Cena při obnovení 380,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99  Kč
278,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 6 695,76 Kč (běžná cena 21 935,76 Kč). Cena při obnovení 710,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99  Kč
558,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 13 415,76 Kč (běžná cena 39 599,76 Kč). Cena při obnovení 1 268,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99  Kč
139,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 3 359,76 Kč (běžná cena 10 655,76 Kč). Cena při obnovení 304,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99  Kč
202,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 4 871,76 Kč (běžná cena 13 103,76 Kč). Cena při obnovení 380,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99  Kč
278,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 6 695,76 Kč (běžná cena 21 935,76 Kč). Cena při obnovení 710,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99  Kč
558,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 13 415,76 Kč (běžná cena 39 599,76 Kč). Cena při obnovení 1 268,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem COPS vytvořit

COPS (Calibre OPDS PHP Server) je rychlá, pouze pro čtení alternativa k vestavěnému serveru obsahu Calibre. Zpřístupňuje existující knihovnu Calibre — standardní soubor metadata.db — prostřednictvím jednoduchého HTML rozhraní pro prohlížeče a OPDS kanálu pro čtečky e-knih, jako jsou Moon+ Reader, KyBook, Aldiko a Marvin. Protože běží na čistém PHP bez vlastní databáze, zůstává responzivní na skromném hardwaru a spouští se během několika sekund.

Vlastní hostování COPS na VPS poskytuje mobilním čtečkám e-knih rychlý katalogový koncový bod, aniž by bylo nutné udržovat spuštěnou desktopovou instanci Calibre, a přirozeně se páruje s Calibre-Web pro uživatele, kteří chtějí veřejný katalog pouze pro čtení, oddělený od jejich plného rozhraní pro správu.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce COPS

Nativní OPDS kanál

Vestavěný katalog OPDS 1.1, aby mobilní čtecí aplikace mohly procházet, vyhledávat a stahovat z vaší knihovny Calibre ihned po vybalení.

Načítá Calibre metadata.db

Přímo odkazuje na stejnou databázi SQLite, jakou používá Calibre – žádný import, žádná duplicitní knihovna, žádný krok synchronizace.

Nízké nároky

Čisté PHP bez externí databáze, takže zůstává rychlé na malých VPS plánech a zvládá knihovny s tisíci titulů.

Čtečka v prohlížeči

Čte soubory EPUB přímo v prohlížeči prostřednictvím Monocle, takže si uživatelé mohou prohlédnout knihy, aniž by je museli nejprve stáhnout.

Vlastní motivy a konfigurace

Nastavitelné pro každou instanci prostřednictvím local.php – vyberte si téma, nastavte velikost stránky, omezte přístup nebo zpřístupněte více databází najednou.

Proč provozovat COPS u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀

Noel
Noel

Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.

Omkar
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Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.

Sylvain
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Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.

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30denní záruka vrácení peněz

Vyzkoušejte si vše bez rizika díky naší 30denní záruce vrácení peněz. Podrobnosti najdete v našich podmínkách pro vracení plateb.

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