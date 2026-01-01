Implementujte COPS instalací jedním kliknutím.
Lehký PHP OPDS a HTML server pro vaši knihovnu e-knih Calibre, optimalizovaný pro sdílený hosting a nastavení s nízkými nároky na zdroje.
Vyberte si VPS balíček pro COPS
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem COPS vytvořit
COPS (Calibre OPDS PHP Server) je rychlá, pouze pro čtení alternativa k vestavěnému serveru obsahu Calibre. Zpřístupňuje existující knihovnu Calibre — standardní soubor
metadata.db — prostřednictvím jednoduchého HTML rozhraní pro prohlížeče a OPDS kanálu pro čtečky e-knih, jako jsou Moon+ Reader, KyBook, Aldiko a Marvin. Protože běží na čistém PHP bez vlastní databáze, zůstává responzivní na skromném hardwaru a spouští se během několika sekund.
Vlastní hostování COPS na VPS poskytuje mobilním čtečkám e-knih rychlý katalogový koncový bod, aniž by bylo nutné udržovat spuštěnou desktopovou instanci Calibre, a přirozeně se páruje s Calibre-Web pro uživatele, kteří chtějí veřejný katalog pouze pro čtení, oddělený od jejich plného rozhraní pro správu.
Hlavní funkce COPS
Nativní OPDS kanál
Vestavěný katalog OPDS 1.1, aby mobilní čtecí aplikace mohly procházet, vyhledávat a stahovat z vaší knihovny Calibre ihned po vybalení.
Načítá Calibre metadata.db
Přímo odkazuje na stejnou databázi SQLite, jakou používá Calibre – žádný import, žádná duplicitní knihovna, žádný krok synchronizace.
Nízké nároky
Čisté PHP bez externí databáze, takže zůstává rychlé na malých VPS plánech a zvládá knihovny s tisíci titulů.
Čtečka v prohlížeči
Čte soubory EPUB přímo v prohlížeči prostřednictvím Monocle, takže si uživatelé mohou prohlédnout knihy, aniž by je museli nejprve stáhnout.
Vlastní motivy a konfigurace
Nastavitelné pro každou instanci prostřednictvím
local.php – vyberte si téma, nastavte velikost stránky, omezte přístup nebo zpřístupněte více databází najednou.
Proč provozovat COPS u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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