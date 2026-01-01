Sleva až 69 % na Reactive Resume

Implementujte Reactive Resume jedním kliknutím.

Bezplatný open-source tvůrce životopisů, který uchovává vaše kariérní data na vašem vlastním serveru, nikoli v cloudu třetí strany.

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Automatické týdenní zálohy zdarma
VPS spravovaný pomocí AI
139,99/měs.
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30denní záruka vrácení peněz
Implementujte Reactive Resume jedním kliknutím.

Vyberte si VPS balíček pro Reactive Resume

68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem Reactive Resume vytvořit

Reactive Resume je tvůrce životopisů, který klade důraz na soukromí, je open-source a dává vám úplné vlastnictví vašich kariérních dat. Na rozdíl od nástrojů pro tvorbu životopisů typu SaaS, které ukládají vaše informace na servery třetích stran, vlastní hostování na VPS znamená, že vaše data nikdy neopustí vaši infrastrukturu. Vytvářejte profesionální životopisy pomocí více než 14 profesionálně navržených šablon, prohlížejte si změny v reálném čase a exportujte dokonalé PDF soubory – to vše bez nutnosti vytvářet účet na platformě někoho jiného.

Toto nasazení obsahuje vše potřebné: PostgreSQL pro uživatelská data, bezhlavý renderer Chrome pro generování PDF a lokální úložiště souborů kompatibilní se S3. Volitelná asistence při psaní s umělou inteligencí je k dispozici prostřednictvím OpenAI, Google Gemini nebo Anthropic Claude, pokud poskytnete API klíč.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce Reactive Resume

14+ šablon životopisů

Vyberte si z profesionálně navržených šablon a přizpůsobte si písma, barvy a rozvržení tak, aby odpovídaly vašemu osobnímu stylu.

Pixelově přesný export PDF

Generujte PDF pomocí vestavěného bezhlavého rendereru Chrome – není vyžadována žádná služba třetí strany ani doplněk prohlížeče.

Veřejné sdílené odkazy

Sdílejte svůj životopis prostřednictvím jedinečné URL adresy, která vždy odráží vaše nejnovější úpravy bez opětovného odesílání souborů.

AI Pomoc s psaním

Vylepšete obsah životopisu s návrhy od OpenAI, Google Gemini nebo Anthropic Claude pomocí svého vlastního klíče API.

Dvoufaktorové ověřování

Zabezpečené účty s 2FA založeným na TOTP a volitelnou podporou přístupových klíčů pro bezheslové přihlášení.

Proč provozovat Reactive Resume u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
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30denní záruka vrácení peněz

Vyzkoušejte si vše bez rizika díky naší 30denní záruce vrácení peněz. Podrobnosti najdete v našich podmínkách pro vracení plateb.

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