Implementujte Reactive Resume jedním kliknutím.
Bezplatný open-source tvůrce životopisů, který uchovává vaše kariérní data na vašem vlastním serveru, nikoli v cloudu třetí strany.
Vyberte si VPS balíček pro Reactive Resume
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Reactive Resume vytvořit
Reactive Resume je tvůrce životopisů, který klade důraz na soukromí, je open-source a dává vám úplné vlastnictví vašich kariérních dat. Na rozdíl od nástrojů pro tvorbu životopisů typu SaaS, které ukládají vaše informace na servery třetích stran, vlastní hostování na VPS znamená, že vaše data nikdy neopustí vaši infrastrukturu. Vytvářejte profesionální životopisy pomocí více než 14 profesionálně navržených šablon, prohlížejte si změny v reálném čase a exportujte dokonalé PDF soubory – to vše bez nutnosti vytvářet účet na platformě někoho jiného.
Toto nasazení obsahuje vše potřebné: PostgreSQL pro uživatelská data, bezhlavý renderer Chrome pro generování PDF a lokální úložiště souborů kompatibilní se S3. Volitelná asistence při psaní s umělou inteligencí je k dispozici prostřednictvím OpenAI, Google Gemini nebo Anthropic Claude, pokud poskytnete API klíč.
Hlavní funkce Reactive Resume
14+ šablon životopisů
Vyberte si z profesionálně navržených šablon a přizpůsobte si písma, barvy a rozvržení tak, aby odpovídaly vašemu osobnímu stylu.
Pixelově přesný export PDF
Generujte PDF pomocí vestavěného bezhlavého rendereru Chrome – není vyžadována žádná služba třetí strany ani doplněk prohlížeče.
Veřejné sdílené odkazy
Sdílejte svůj životopis prostřednictvím jedinečné URL adresy, která vždy odráží vaše nejnovější úpravy bez opětovného odesílání souborů.
AI Pomoc s psaním
Vylepšete obsah životopisu s návrhy od OpenAI, Google Gemini nebo Anthropic Claude pomocí svého vlastního klíče API.
Dvoufaktorové ověřování
Zabezpečené účty s 2FA založeným na TOTP a volitelnou podporou přístupových klíčů pro bezheslové přihlášení.
Proč provozovat Reactive Resume u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.
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