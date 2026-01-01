Sleva až 69 % na StarRocks

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Vysoce výkonná analytická databáze navržená pro bleskurychlé dotazy na petabajtových datech.

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Nasaďte StarRocks pomocí instalace jedním kliknutím.

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443,99
139,99/měs.
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Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
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63% sleva
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545,99
202,99/měs.
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Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
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Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem StarRocks vytvořit

StarRocks je analytický datový sklad nové generace, poskytující podsekundové odezvy na dotazy prostřednictvím masivně paralelní architektury zpracování (MPP) a plně vektorizovaného exekučního enginu. Navržený pro analýzu v reálném čase, vícerozměrnou analýzu a vysoce souběžné úlohy, zpracovává datové sady od gigabajtů po petabajty, aniž by obětoval rychlost dotazů. Inteligentní materializované pohledy se automaticky aktualizují při příjmu dat a jsou transparentně vybírány v době dotazu, zatímco plně přizpůsobený optimalizátor založený na nákladech zajišťuje efektivní plány provádění napříč komplexními spojeními a agregacemi.

Kompatibilní s protokolem MySQL, StarRocks se nativně připojuje k BI nástrojům, jako jsou Apache Superset, Grafana a Tableau, bez dalších ovladačů. Podporuje přímé dotazování externích datových jezer, včetně Apache Hive, Iceberg, Delta Lake a Hudi, a integruje se s Kafka, Flink a Spark pro streamované přijímání dat – vše z jediné self-hostované instance, kterou plně ovládáte.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce StarRocks

Podsekundové dotazy

Vektorizovaný prováděcí modul a inteligentní optimalizátor založený na nákladech poskytují podsekundové analýzy masivních datových sad bez předběžné agregace nebo datového kubování.

Příjem v reálném čase

Model primárního klíče podporuje upserty s vysokou propustností a bodové vyhledávání, což umožňuje souběžný příjem dat a provádění dotazů ve velkém měřítku.

Dotazy Data Lake

Dotazujte se přímo na tabulky Apache Hive, Iceberg, Delta Lake a Hudi pomocí externích katalogů – bez nutnosti migrace dat nebo ETL pipeline.

Kompatibilní s MySQL

Připojte libovolného klienta MySQL, nástroj BI nebo datový kanál přímo k StarRocks pomocí standardního protokolu MySQL bez dalších ovladačů.

Materializovaná zobrazení

Inteligentní materializovaná zobrazení se automaticky aktualizují při změnách dat a jsou transparentně využívána při dotazování k urychlení řídicích panelů a sestav.

Proč provozovat StarRocks u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
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30denní záruka vrácení peněz

Vyzkoušejte si vše bez rizika díky naší 30denní záruce vrácení peněz. Podrobnosti najdete v našich podmínkách pro vracení plateb.

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