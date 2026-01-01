Nasaďte StarRocks pomocí instalace jedním kliknutím.
Vysoce výkonná analytická databáze navržená pro bleskurychlé dotazy na petabajtových datech.
Vyberte si VPS balíček pro StarRocks
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem StarRocks vytvořit
StarRocks je analytický datový sklad nové generace, poskytující podsekundové odezvy na dotazy prostřednictvím masivně paralelní architektury zpracování (MPP) a plně vektorizovaného exekučního enginu. Navržený pro analýzu v reálném čase, vícerozměrnou analýzu a vysoce souběžné úlohy, zpracovává datové sady od gigabajtů po petabajty, aniž by obětoval rychlost dotazů. Inteligentní materializované pohledy se automaticky aktualizují při příjmu dat a jsou transparentně vybírány v době dotazu, zatímco plně přizpůsobený optimalizátor založený na nákladech zajišťuje efektivní plány provádění napříč komplexními spojeními a agregacemi.
Kompatibilní s protokolem MySQL, StarRocks se nativně připojuje k BI nástrojům, jako jsou Apache Superset, Grafana a Tableau, bez dalších ovladačů. Podporuje přímé dotazování externích datových jezer, včetně Apache Hive, Iceberg, Delta Lake a Hudi, a integruje se s Kafka, Flink a Spark pro streamované přijímání dat – vše z jediné self-hostované instance, kterou plně ovládáte.
Hlavní funkce StarRocks
Podsekundové dotazy
Vektorizovaný prováděcí modul a inteligentní optimalizátor založený na nákladech poskytují podsekundové analýzy masivních datových sad bez předběžné agregace nebo datového kubování.
Příjem v reálném čase
Model primárního klíče podporuje upserty s vysokou propustností a bodové vyhledávání, což umožňuje souběžný příjem dat a provádění dotazů ve velkém měřítku.
Dotazy Data Lake
Dotazujte se přímo na tabulky Apache Hive, Iceberg, Delta Lake a Hudi pomocí externích katalogů – bez nutnosti migrace dat nebo ETL pipeline.
Kompatibilní s MySQL
Připojte libovolného klienta MySQL, nástroj BI nebo datový kanál přímo k StarRocks pomocí standardního protokolu MySQL bez dalších ovladačů.
Materializovaná zobrazení
Inteligentní materializovaná zobrazení se automaticky aktualizují při změnách dat a jsou transparentně využívána při dotazování k urychlení řídicích panelů a sestav.
Proč provozovat StarRocks u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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