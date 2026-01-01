Implementujte Evolution API jedním kliknutím.
Open-source brána API WhatsApp Business pro vytváření chatbotů, automatizací a integrací pro zasílání zpráv zákazníkům.
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Co všechno můžete s produktem Evolution API vytvořit
Evolution API je open-source platforma, která poskytuje komplexní REST API pro automatizaci zpráv na WhatsAppu. Postavená na knihovně Baileys, umožňuje vývojářům připojovat účty WhatsApp, odesílat a přijímat zprávy, spravovat kontakty a spouštět webhooky pro zpracování událostí v reálném čase — to vše bez drahých poplatků za oficiální API pro připojení mimo Cloud API.
Vlastní hosting Evolution API na vašem VPS uchovává veškerá data z konverzací se zákazníky na vaší vlastní infrastruktuře, čímž zajišťuje soulad s předpisy o ochraně dat a eliminuje náklady za zprávu, které činí komerční poskytovatele drahými ve velkém měřítku. Přiložená databáze PostgreSQL a cache Redis poskytují spolehlivou perzistenci a zpracování zpráv s vysokou propustností pro produkční zátěže.
Hlavní funkce Evolution API
Správa více instancí
Připojte a spravujte více čísel WhatsApp z jednoho nasazení, přičemž každá instance je izolovaná a nezávisle ovladatelná přes API.
Chatbot integrace
Nativní konektory pro Typebot, Chatwoot a OpenAI umožňují tvorbu chatbotů bez kódu a automatizované konverzace poháněné umělou inteligencí na WhatsAppu.
Systém událostí webhooků
Webhooks v reálném čase doručují události zpráv, připojení a skupinové události do vaší aplikace v okamžiku, kdy nastanou, což umožňuje okamžité automatizované odpovědi.
Automatizace pracovních postupů
Kompatibilní s n8n a dalšími automatizačními platformami, což umožňuje vytvářet komplexní vícekrokové pracovní postupy pro zasílání zpráv bez vlastního kódu.
RESTové API
Čisté HTTP/JSON API s ověřováním pomocí QR kódu usnadňuje integraci zpráv WhatsApp do jakékoli aplikace nebo služby.
Proč provozovat Evolution API u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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