Implementujte OneTimeSecret jedním kliknutím.
Sdílejte hesla a citlivá data prostřednictvím samo-ničících odkazů, které lze zobrazit pouze jednou.
Vyberte si VPS balíček pro OneTimeSecret
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem OneTimeSecret vytvořit
OneTimeSecret vám umožňuje sdílet citlivé informace — hesla, API klíče, soukromé zprávy — prostřednictvím odkazů, které se po jediném zobrazení samy zničí. Jakmile příjemce otevře odkaz, tajemství je trvale smazáno ze serveru, nezanechávajíc žádnou stopu.
Vlastní hostování OneTimeSecret na vašem vlastním VPS znamená, že sdílená tajemství se nikdy nedostanou na infrastrukturu třetích stran. Kontrolujete šifrování, zásady uchovávání a protokoly přístupu, díky čemuž je ideální pro týmy, které nakládají s přihlašovacími údaji, zákaznickými daty nebo jakýmikoli informacemi příliš citlivými pro e-mail nebo chat.
Hlavní funkce OneTimeSecret
Samo-ničící se odkazy
Každé tajemství je smazáno okamžitě po prvním zobrazení, čímž je zajištěno, že k citlivým datům nelze znovu přistupovat.
Ochrana přístupové fráze
Přidejte volitelnou přístupovou frázi, aby pouze zamýšlený příjemce mohl dešifrovat a přečíst tajemství.
Nastavitelná platnost
Nastavte, aby tajné údaje automaticky vypršely po minutách, hodinách nebo dnech, i když nebudou nikdy otevřeny.
Bez nutnosti registrace
Kdokoliv může vytvářet a přijímat tajemství bez vytvoření účtu, což snižuje překážky pro rychlé sdílení.
Podpora účtu správce
Zaregistrujte si administrátorský účet při první návštěvě, abyste mohli sledovat využití a spravovat instanci z webového uživatelského rozhraní.
Proč provozovat OneTimeSecret u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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