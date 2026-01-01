Implementujte instalaci Wealthfolio jedním kliknutím.
Open-source sledovač osobních investic pro portfolia, čisté jmění a analýzu finanční výkonnosti.
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Co všechno můžete s produktem Wealthfolio vytvořit
Wealthfolio je open-source nástroj pro sledování investic s důrazem na soukromí, který konsoliduje držby od více brokerů a bank do jednoho přehledného panelu. Sleduje výkonnost portfolia, čisté jmění, dividendy a příjmy a porovnává vaše výnosy s indexy jako S&P 500 – to vše, aniž byste posílali svá finanční data do cloudu třetí strany.
Vlastní hostování Wealthfolia na vašem vlastním VPS vám dává plnou kontrolu nad vašimi finančními záznamy. Aplikace ukládá vše do lokální databáze SQLite, což zjednodušuje zálohování a eliminuje poplatky za předplatné. S podporou importu CSV, simulací Monte Carlo pro plánování odchodu do důchodu a vestavěnými doporučeními pro rebalancování portfolia pokrývá celé spektrum správy osobních investic.
Hlavní funkce Wealthfolio
Konsolidace více makléřů
Seskupte držby z více makléřů a bankovních účtů do jednoho sjednoceného panelu s podporou importu CSV pro snadné zavedení.
Analýza výkonu portfolia
Porovnejte výkon účtu s hlavními indexy, jako je S&P 500, a sledujte časově vážené výnosy napříč celou vaší investiční historií.
Sledování čistého jmění
Sledujte všechna aktiva a závazky společně, abyste získali přesný, aktuální přehled o vaší celkové finanční pozici v průběhu času.
Monitorování dividend a příjmů
Automaticky sledujte výplaty dividend a úrokové příjmy ve všech držbách, což vám poskytne jasný přehled o vašich zdrojích pasivního příjmu.
Nástroje pro důchodové plánování
Spusťte simulace Monte Carlo a projekce FIRE, abyste otestovali zátěží vaši strategii spoření a odhadli, kdy můžete dosáhnout finanční nezávislosti.
Rebalancování portfolia
Nastavte cílová procenta alokace aktiv a obdržíte doporučení pro rebalancování, která udrží vaše portfolio v souladu s vaší investiční strategií.
Proč provozovat Wealthfolio u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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