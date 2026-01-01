Implementujte Neko jednoklikovou instalací.
Vlastní hostovaný virtuální prohlížeč, který streamuje sdílenou relaci více uživatelům v reálném čase prostřednictvím WebRTC.
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Co všechno můžete s produktem Neko vytvořit
Neko je virtuální prohlížeč s vlastním hostingem, který streamuje živou relaci prohlížeče přes WebRTC, takže jej může současně prohlížet a ovládat více uživatelů. Původně vytvořený pro společné sledování, se rozrostl v univerzální platformu pro vzdálený prohlížeč podporující Firefox, Chromium a další enginy s trvalým úložištěm profilů.
Vlastní hosting Neko na vašem vlastním VPS vám dává kontrolu nad tím, kdo má přístup k relaci, udržuje vaši domácí IP adresu soukromou a poskytuje potřebnou šířku pásma pro nahrávání, aby se plynule streamovalo každému připojenému divákovi, aniž byste se spoléhali na služby sdílení obrazovky třetích stran.
Hlavní funkce Neko
Streamování WebRTC v reálném čase
Streamování s ultra nízkou latencí umožňuje, aby interakce se vzdáleným prohlížečem působila stejně citlivě jako lokální prohlížení, a to i pro více souběžných diváků.
Víceuživatelská správa
Více uživatelů může sdílet ovládání kurzoru a vstup z klávesnice v rámci stejné relace, přičemž vizuální indikátory ukazují pozici kurzoru každého účastníka.
Přístup podle rolí
Role administrátora a člena vám umožňují udělovat nebo odvolávat kontrolu za chodu, čímž chrání citlivé operace a zároveň umožňují společné procházení.
Trvalý profil prohlížeče
Nastavení prohlížeče, záložky a data relace jsou uložena v pojmenovaném svazku, takže váš virtuální prohlížeč pokračuje přesně tam, kde skončil po restartu.
Flexibilní prohlížečová jádra
Vyberte si z Firefoxu, Chromia, ungoogled-chromium a dalších variant tak, aby vyhovovaly vašim požadavkům na soukromí, kompatibilitu nebo funkce.
Proč provozovat Neko u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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