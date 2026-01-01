Implementujte Beszel Agent pomocí jednoklikové instalace.
Lehký monitorovací agent, který shromažďuje metriky serverů a kontejnerů pro váš hub Beszel.
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Co všechno můžete s produktem Beszel Agent vytvořit
Beszel Agent je komponenta pro sběr dat monitorovací platformy Beszel. Instalovaný na každém serveru, který chcete monitorovat, nepřetržitě shromažďuje metriky CPU, paměti, disku a sítě spolu se statistikami kontejnerů Docker a poté je bezpečně přeposílá do centrálního hubu Beszel pro agregaci a upozorňování.
Agent je záměrně minimální – spotřebovává zanedbatelné zdroje a zároveň poskytuje komplexní přehled o stavu systému. Komunikace s hubem je zabezpečena ověřováním pomocí tokenu a přístup k Docker socketu mu poskytuje úplný přehled na úrovni kontejnerů, aniž by vyžadoval zvýšená oprávnění hostitele nad rámec připojení tohoto socketu.
Hlavní funkce Beszel Agent
Metriky systému v reálném čase
Nepřetržitě sleduje využití CPU, paměti, disku a sítě, aby váš hub Beszel měl vždy aktuální přehled o stavu serveru.
Monitorování na úrovni kontejnerů
Čte z Docker socketu pro hlášení spotřeby zdrojů pro jednotlivé kontejnery, což vám pomůže přesně určit, které úlohy způsobují zatížení.
Minimální spotřeba zdrojů
Navrženo pro tichý chod na pozadí bez měřitelného dopadu na výkon aplikace nebo dostupné systémové zdroje.
Zabezpečená hubová komunikace
Tokenem ověřená spojení do centra Beszel zabraňují neoprávněnému příjmu metrik a udržují vaše monitorovací data soukromá.
Proč provozovat Beszel Agent u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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