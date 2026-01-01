Implementujte TrailBase jedním kliknutím.
Open-source alternativa k Firebase s typově bezpečnými API, předplatnými v reálném čase, autentizací a administrátorským UI v jediném spustitelném souboru.
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Co všechno můžete s produktem TrailBase vytvořit
TrailBase je podmilisekundová alternativa k Firebase v podobě jediného spustitelného souboru, postavená na Rustu, SQLite a Wasmtime. Spojuje v sobě typově bezpečné REST a real-time API, autentizaci založenou na JWT s poskytovateli OAuth2, vestavěné prostředí WebAssembly pro vlastní serverovou logiku a propracovaný administrátorský panel do jednoho binárního souboru — takže kompletní backend funguje jako jediný proces bez nutnosti spravovat externí databázi.
Vlastní hostování TrailBase na vašem VPS udržuje uživatelské záznamy, aplikační data a autentizační tokeny pod vaší plnou kontrolou, eliminuje cenotvorbu BaaS za požadavek a poskytuje vám předvídatelnou latenci díky lokálnímu úložišti SQLite. Klientské SDK pro TypeScript, Dart, Python, Rust, Go, Swift, Kotlin a C# usnadňují integraci s webovými a mobilními aplikacemi.
Hlavní funkce TrailBase
Typově bezpečné API
Definujte kolekce v administrátorském rozhraní a TrailBase automaticky generuje typově bezpečné REST koncové body s JSON schématem, čímž eliminuje křehký ručně psaný CRUD kód.
Předplatné v reálném čase
Real-time API založená na push notifikacích umožňují klientům odebírat změny záznamů a zůstat synchronizované bez neustálého dotazování, což je ideální pro kolaborativní aplikace a aplikace s živými aktualizacemi.
WebAssembly běhové prostředí
Spouštějte vlastní logiku na straně serveru napsanou v JavaScriptu, Rustu nebo Go jako komponenty WASM v izolovaném prostředí, bez nutnosti přestavovat nebo restartovat server.
Integrovaná autentizace
E-mailová/heslová registrace plus poskytovatelé OAuth2 jako je Google a Discord fungují ihned po vybalení pomocí JWT a obnovovacích tokenů — není vyžadována žádná samostatná služba pro správu identit.
Správcovský řídicí panel
Sdružené webové uživatelské rozhraní vám umožňuje spravovat tabulky, procházet záznamy, konfigurovat ověřování a kontrolovat protokoly bez ručního psaní SQL dotazů nebo REST volání.
Jediný binární soubor na SQLite
Vše běží z jednoho spustitelného souboru Rust s podporou SQLite, takže nasazení zůstávají jednoduchá a dotazy rychlé bez samostatného databázového serveru.
Proč provozovat TrailBase u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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