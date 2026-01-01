Nasaďte Syncthing s instalací na jedno kliknutí.
Open-source peer-to-peer synchronizace souborů, která udržuje vaše data soukromá a šifrovaná napříč všemi zařízeními.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Syncthing vytvořit
Syncthing je decentralizovaný nástroj pro synchronizaci souborů, který nepřetržitě synchronizuje soubory mezi vašimi zařízeními bez jakéhokoli centrálního serveru. Všechna data zůstávají na vašich zařízeních a jsou přenášena s TLS šifrováním a dokonalou dopřednou tajností — bez cloudového prostředníka, bez nutnosti účtu.
Vlastní hostování Syncthingu na VPS vytváří trvalý synchronizační uzel, který zůstává online 24 hodin denně, zajišťující, že všechna vaše zařízení zůstanou aktuální, i když jsou některá offline. S podporou verzování složek, řešení konfliktů a multiplatformních klientů je Syncthing alternativou k Dropboxu a Google Drive s důrazem na soukromí.
Hlavní funkce Syncthing
Žádný centrální server
Soubory se synchronizují přímo mezi vašimi zařízeními bez cloudového úložiště třetích stran, díky čemuž máte svá data zcela pod kontrolou.
Koncové šifrování
Všechny přenosy používají TLS s dokonalou dopřednou bezpečností, což zajišťuje, že vaše soubory nemohou být zachyceny ani přečteny nikým jiným.
Flexibilní režimy složek
Nakonfigurujte složky jako pouze pro odesílání, pouze pro příjem nebo obousměrné, pro přesné řízení toku dat mezi zařízeními.
Verzování souborů
Uchovávejte historické verze změněných nebo smazaných souborů s konfigurovatelnými zásadami uchovávání pro obnovu po náhodných změnách.
Multiplatformní klienti
Nativní klienti pro Linux, Windows, macOS a Android udržují každé zařízení synchronizované z jediného trvalého uzlu VPS.
Proč provozovat Syncthing u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.
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