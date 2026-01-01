Nasaďte Woodpecker CI instalací jedním kliknutím.
Lehká open-source CI/CD platforma s nativní integrací s GitHubem pro automatizované testování, sestavování a nasazení.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Woodpecker CI vytvořit
Woodpecker CI je odlehčený komunitní fork Drone CI, který poskytuje přímočarou platformu pro kontinuální integraci a doručování. Pipeline jsou definovány jako jednoduché YAML soubory ve vašich repozitářích a Woodpecker je automaticky spouští při událostech push, pull request nebo tag prostřednictvím integrace GitHub OAuth.
Vlastní hostování Woodpecker CI na VPS vám dává úplnou kontrolu nad vaší infrastrukturou pro sestavování bez účtování za minutu nebo omezení počtu uživatelů. Poznámka: před nasazením vytvořte aplikaci GitHub OAuth s URL zpětného volání nastavenou na URL vaší instance Woodpecker, poté zadejte ID klienta a tajný klíč během procesu nastavení.
Hlavní funkce Woodpecker CI
Definice YAML pipeline
Definujte pipeline pro sestavení, testování a nasazení jako soubory .woodpecker.yaml uložené spolu s kódem vaší aplikace.
Integrace GitHub
Spouštějte pipeline automaticky při událostech push, pull request a tag prostřednictvím GitHub OAuth bez dalších webhooků.
Nativní sestavení Dockeru
Každý krok v pipeline běží v kontejneru Docker a poskytuje čistá, izolovaná a reprodukovatelná prostředí pro sestavení.
Paralelní kroky
Spouštějte nezávislé kroky pipeline paralelně ke zkrácení celkové doby sestavení u vícekomponentních projektů.
Správa tajných údajů
Ukládejte klíče API a přihlašovací údaje jako šifrované tajné klíče pipeline, přístupné krokům, aniž byste je vystavovali v souborech YAML.
Proč provozovat Woodpecker CI u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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