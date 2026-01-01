Nasaďte Netdata s instalací na jedno kliknutí.
Monitorování infrastruktury v reálném čase s granularitou 1 sekundy, více než 800 integracemi a bez nutnosti konfigurace.
Vyberte si VPS balíček pro Netdata
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Netdata vytvořit
Netdata je open-source platforma pro monitorování infrastruktury v reálném čase, která shromažďuje tisíce metrik za sekundu z vašich serverů, kontejnerů, aplikací a cloudových služeb. Na rozdíl od tradičních monitorovacích systémů, které vyžadují samostatné vrstvy pro sběr dat, ukládání a vizualizaci, Netdata sdružuje všechny tři do jediného lehkého agenta – poskytuje živé dashboardy během několika sekund po nasazení, bez nutnosti ruční konfigurace pro běžné služby.
S více než 78 000 hvězdičkami na GitHubu a 500 miliony stažení z Dockeru je Netdata jedním z nejrozšířenějších self-hosted monitorovacích řešení. Provozování na vlastním VPS udržuje všechny metriky infrastruktury soukromé ve vaší síti, s plnou kontrolou nad zásadami uchovávání dat, pravidly upozornění a přístupem k dashboardu.
Hlavní funkce Netdata
jednosekundová metrická granularita
Zachytává nárazové zatížení CPU, tlak na paměť a nárazové zvýšení latence, které deseti- nebo šedesátisekundové intervaly dotazování zcela přehlédnou.
Více než 800 automaticky detekovaných integrací
Automaticky objevuje a monitoruje databáze, webové servery, fronty zpráv a cloudové služby běžící na hostiteli – nejsou potřeba žádné konfigurační soubory.
Detekce anomálií s podporou ML
Trénuje model anomálií pro každou metriku a odhaluje neobvyklé vzorce dříve než způsobí výpadky, bez ručního ladění prahových hodnot.
Monitorování kontejnerů Docker
Objevuje všechny běžící kontejnery prostřednictvím soketu Docker a sleduje využití CPU, paměti, síťového I/O a disku pro každý kontejner.
Knihovna předkonfigurovaných upozornění
Dodává se se stovkami osvědčených upozornění pokrývajících OS, databáze a metriky aplikací – aktivní ihned po nasazení.
Proč provozovat Netdata u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.