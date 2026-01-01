Implementujte Collabora Online: Instalace na jedno kliknutí.
Samoobslužný online kancelářský balík založený na LibreOffice, který umožňuje týmům společně upravovat dokumenty, tabulky a prezentace v prohlížeči.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Collabora Online vytvořit
Collabora Online je samohostovaný online kancelářský balík založený na technologii LibreOffice, který běží zcela v prohlížeči. Týmy otevírají dokumenty Word, Excel a PowerPoint přímo z aplikace pro ukládání souborů, jako je Nextcloud, Seafile nebo Pydio Cells, a společně je upravují v reálném čase s živými kurzory, komentáři, sledováním změn a okamžitými náhledy — bez nutnosti desktopového klienta, Microsoft 365 nebo Google Workspace.
Samohostování Collabora na vašem vlastním VPS udržuje každý dokument, tabulku a prezentaci na infrastruktuře, kterou kontrolujete. Spárujte jej s jednou z aplikací pro ukládání souborů v tomto katalogu, abyste svému týmu poskytli kompletní lokální náhradu za cloudové kancelářské balíky, s plnou kompatibilitou formátů souborů a bez poplatků za uživatele.
Hlavní funkce Collabora Online
Spolupráce v reálném čase
Více uživatelů upravuje stejný soubor Word, Excel nebo PowerPoint současně s živými kurzory, komentáři a okamžitou synchronizací změn.
Kompatibilita s Microsoft Office
Otevírejte a ukládejte soubory .docx, .xlsx a .pptx bez ztráty při konverzi díky nativnímu vykreslování formátů OOXML v LibreOffice.
Integruje se s úložištěm souborů
Integruje se s Nextcloud, Seafile, Pydio Cells a dalšími souborovými servery s podporou WOPI bez jakékoli změny kódu v hostitelské aplikaci.
Sledovat změny a komentáře
Prohlédněte si dokumenty s režimem sledování změn, vloženými komentáři, návrhy a historií verzí, známými z desktopových kancelářských balíků.
Vhodné i pro mobily a tablety
Dotykově optimalizované rozhraní editoru funguje na telefonech, tabletech a Chromeboocích, takže přispěvatelé mohou upravovat z jakéhokoli zařízení.
Proč provozovat Collabora Online u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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