Implementujte Watcharr jedním kliknutím.
Seznam sledovaných položek s vlastním hostingem pro filmy, televizní pořady, anime a hry s moderním uživatelským rozhraním a vestavěnými uživatelskými účty.
Vyberte si VPS balíček pro Watcharr
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Watcharr vytvořit
Watcharr je open-source sledovač zhlédnutého obsahu, který sjednocuje filmy, televizní seriály, anime a videohry do jediné knihovny s vlastním hostováním. Postavený na Go a SvelteKitu, stahuje metadata z TMDB, IGDB, AniList a Jikan, takže každá položka obsahuje plakáty, obsazení a detaily epizod bez ručního zadávání.
Vlastní hostování na vašem VPS uchovává vaši historii sledování, hodnocení a aktivitu přátel mimo služby třetích stran, jako je Trakt nebo MyAnimeList. Zabudovaná autentizace uživatelů, synchronizace s Jellyfin a Plex a lehké úložiště SQLite jej činí vhodným pro jednotlivé uživatele, domácnosti i malé komunity.
Hlavní funkce Watcharr
Sjednocené sledování
Sledujte filmy, seriály, anime a hry vedle sebe v jedné knihovně, namísto abyste žonglovali s oddělenými aplikacemi pro každé médium.
Stav a hodnocení
Označte položky jako naplánované, sledované, dokončené, pozastavené nebo zrušené a ke každému titulu připojte osobní 10bodové hodnocení a myšlenky.
Bohaté zdroje metadat
Stahuje plakáty, obsazení, seznamy epizod a data vydání z TMDB, IGDB, AniList a Jikan, aby vaše knihovna zůstala přesná bez ručních úprav.
Integrovaná autentizace
Nativní uživatelské účty s volitelným přihlášením přes Jellyfin, Plex a OIDC umožňují domácnostem a malým komunitám bezpečně sdílet instanci.
Kanál aktivit a přátelé
Sledujte ostatní uživatele na vaší instanci, procházejte jejich veřejné seznamy a sledujte živý kanál změn stavu a nových hodnocení.
Lehký binární soubor Go
Jeden kontejner s integrovanou SQLite využívá minimální CPU a paměť, takže pohodlně běží i na nejmenších tarifech VPS.
Proč provozovat Watcharr u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.
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