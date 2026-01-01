Implementujte Infisical jedním kliknutím.
Open-source správce tajných klíčů pro bezpečnou synchronizaci proměnných prostředí a API klíčů napříč všemi projekty a prostředími.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Infisical vytvořit
Infisical představuje open-source platformu pro správu citlivých údajů, která nahrazuje rozptýlené soubory .env a hesla zapsaná přímo v kódu jediným auditovatelným zdrojem pravdy. Poskytuje přehledné webové rozhraní, CLI a integrace SDK pro ukládání, synchronizaci a obměnu citlivých údajů napříč vývojovými, testovacími a produkčními prostředími, aniž by se citlivé hodnoty kdy dostaly do verzovacího systému.
Vlastní hostování Infisicalu znamená, že vaše API klíče, hesla k databázím a servisní tokeny nikdy neopustí vaši vlastní infrastrukturu. Získáte kompletní záznamy o aktivitách (audit trails), řízení přístupu na základě rolí a verzování citlivých údajů na hardwaru, který máte pod kontrolou – bez poplatků za uživatele a bez rizika, že by únik dat třetí strany odhalil vaše přihlašovací údaje.
Hlavní funkce Infisical
Centralizované úložiště tajemství
Ukládejte všechny proměnné prostředí napříč každým projektem a prostředím na jednom místě s integrovaným oddělením projektů a prostředí.
Úplný auditní záznam
Každá operace čtení, zápisu a smazání tajemství je zaznamenána s časovými razítky a přiřazením uživatele pro dodržování předpisů a reakci na incidenty.
CLI a SDK integrace
Vkládejte tajemství do jakéhokoli procesu za běhu prostřednictvím CLI nebo nativních SDK pro Node.js, Python, Go, Ruby a další, aniž byste museli upravovat kód aplikace.
Tajné verzování
Každá změna tajného klíče je verzována, což umožňuje návrat na jakoukoli předchozí hodnotu, když je potřeba rychle zvrátit špatné nasazení.
Podpora CI/CD pipeline
Nativní integrace s GitHub Actions, GitLab CI, Docker a Kubernetes eliminují potřebu ukládat citlivé údaje jako proměnné pipeline v prostém textu.
Proč provozovat Infisical u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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