Nasaďte ConvertX jako jednoklikovou instalaci.
Služba pro konverzi souborů s vlastním hostingem podporující více než 1000 formátů pro dokumenty, obrázky, audio a video s naprostým soukromím.
Vyberte si VPS balíček pro ConvertX
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem ConvertX vytvořit
ConvertX je online převodník souborů s vlastním hostingem, který prostřednictvím jednoduchého webového rozhraní zpracovává přes tisíc různých formátů souborů – dokumenty, obrázky, audio, video a další. Protože veškerá konverze probíhá výhradně na vašem vlastním serveru, citlivé soubory nikdy neopustí vaši infrastrukturu a nejsou zde žádné limity velikosti nahrávaných souborů, žádné vodoznaky a žádné poplatky za konverzi účtované službou třetí strany.
Vlastní hosting ConvertX je obzvláště cenný pro firmy a organizace s požadavky na nakládání s daty, které brání nahrávání proprietárních dokumentů do externích cloudových služeb. Automatické čištění souborů s konfigurovatelnými dobami uchování udržuje využití úložiště pod kontrolou, zatímco volitelná autentizace uživatelů vám umožňuje kontrolovat, kdo může službu používat. Toto nasazení poskytuje kompletní konverzní službu s trvalým úložištěm, připravenou zvládnout jakýkoli pracovní postup formátů.
Hlavní funkce ConvertX
Podpora více než 1000 formátů
Převádějte mezi prakticky libovolnou kombinací formátů dokumentů, obrázků, zvuku a videa bez instalace desktopového softwaru.
Úplné soukromí souborů
Soubory jsou zpracovávány zcela na vašem VPS – nic není nahráváno na externí služby ani přístupné třetím stranám.
Automatické vyčištění
Konfigurovatelné doby uchovávání automaticky mažou převedené soubory po nastaveném počtu hodin pro správu využití úložiště.
Ověření uživatele
Omezte přístup pomocí ověřování na základě účtu nebo umožněte konverze neověřeným uživatelům pro nasazení interním týmům.
Bez omezení velikosti
Převádějte velké mediální soubory a hromadné dávky bez omezení nahrávání uložených online konverzními službami.
Proč provozovat ConvertX u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
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