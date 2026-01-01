Implementujte Transmute jedním kliknutím.
Konvertor souborů s prioritou soukromí, který převádí dokumenty, obrázky, zvuk a video bez jejich nahrávání na servery třetích stran.
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Co všechno můžete s produktem Transmute vytvořit
Transmute je konvertor souborů, který klade důraz na soukromí a transformuje dokumenty, obrázky, zvuk a video mezi formáty prostřednictvím čistého webového rozhraní. Soubory jsou zpracovávány vaší vlastní hostovanou instancí namísto anonymní cloudové služby, takže citlivý materiál nikdy neopustí infrastrukturu, kterou kontrolujete, a nejsou zde žádné limity pro nahrávání, vodoznaky ani poplatky za konverzi.
Hostování Transmute na VPS poskytuje týmům soukromý, vždy dostupný konverzní nástroj, dostupný z jakéhokoli prohlížeče. Je to praktická alternativa k online konvertorům podporovaným reklamou, které shromažďují data, díky čemuž je dobře vhodný pro organizace s přísnými požadavky na nakládání s daty nebo pro kohokoli, kdo jednoduše chce konverzi formátů, aniž by předával soubory třetí straně.
Hlavní funkce Transmute
Konverze s důrazem na soukromí
Soubory jsou zpracovávány zcela na vaší vlastní self-hostované instanci, takže se citlivé dokumenty a média nikdy nedostanou na server třetí strany.
Víceformátová podpora
Převádějte mezi formáty dokumentů, obrázků, zvuku a videa z jediného rozhraní bez instalace desktopového softwaru.
Neomezené nahrávání
Samohosting odstraňuje limity velikosti souborů a vodoznaky uložené bezplatnými online konverzními službami.
Prohlížečové rozhraní
Přetáhněte, pusťte a převeďte z libovolného prohlížeče s jednoduchým rozhraním, které nevyžaduje žádný účet pro začátek.
Plná kontrola nad daty
Spusťte službu na svém vlastním VPS, abyste měli plnou kontrolu nad tím, kde jsou soubory uloženy a jak dlouho jsou uchovávány.
Proč provozovat Transmute u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
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