Implementujte Posterr jedním kliknutím.
Digitální plakátová signalizace aktuálně přehrávaného obsahu, která promění jakýkoli prohlížeč v zobrazení ve stylu kina pro knihovny Plex.
Vyberte si VPS balíček pro Posterr
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Posterr vytvořit
Posterr je open-source Node.js aplikace, která napodobuje digitální plakátovací tabule, které se nacházejí ve foyer kin. Čte aktuální stav vašeho Plex Media Serveru a zobrazuje aktuálně přehrávaný titul, výběry na vyžádání z vybraných knihoven a nadcházející vydání stažené ze Sonarr, Radarr a Readarr.
Vlastní hostování Posterr na VPS udržuje zobrazení vždy dostupné z jakéhokoli prohlížeče, telefonu, tabletu, Fire Sticku nebo nástěnné obrazovky – aniž by bylo nutné, aby byl domácí počítač zapnutý. Připojuje se k Plexu a arr stacku přes síť, takže funguje, ať už vaše mediální služby běží na stejném VPS nebo na vzdáleném domácím serveru.
Hlavní funkce Posterr
Zobrazení právě hrajícího
Zobrazuje aktuální plakáty filmů, TV pořadů a hudby s délkou trvání, studiem, hodnocením obsahu a ukazatelem průběhu s ohledem na překódování.
Snímky typu „Již brzy“
Stahuje nadcházející filmy z Radarr, epizody a premiéry sezón ze Sonarr a nové knihy z Readarr.
Výběr z knihovny na vyžádání
Střídá náhodné tituly z vybraných knihoven Plex, aby obrazovka zůstala zajímavá, i když se nic nestreamuje.
Připraveno pro více obrazovek
Automaticky se škáluje z 320px až na 4K, podporuje režim na výšku nebo na šířku a obsahuje časovač spánku s ovládáním monitoru CEC.
Vlastní snímky a motivy
Smíchejte své vlastní obrázky, pozadí a témata, nebo vložte externí webové stránky jako další rotující snímky.
Drobnosti a Awtrix
Spusťte vestavěný kvíz o filmových zajímavostech mezi snímky a zrcadlete data o aktuálně přehrávaném obsahu na maticové LED displeje Awtrix.
Proč provozovat Posterr u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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