Nasaďte RustFS jedním kliknutím.
Distribuované objektové úložiště kompatibilní s S3, postavené v Rustu pro úlohy umělé inteligence, datová jezera a cloud-nativní aplikace.
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Co všechno můžete s produktem RustFS vytvořit
RustFS je vysoce výkonné, distribuované objektové úložiště kompletně postavené v Rustu. Nabízí plnou kompatibilitu s API Amazon S3 v kombinaci se zárukami paměťové bezpečnosti Rustu a syrovým výkonem, který překonává tradiční řešení. Navrženo pro datová jezera, AI/ML pipeline a úlohy s velkými daty, RustFS využívá kódování s opravou chyb k ochraně proti ztrátě dat a detekci bitrotu k zajištění dlouhodobé integrity dat.
Vlastní hostování RustFS na vašem vlastním VPS dává vaši infrastrukturu objektového úložiště plně pod vaši kontrolu — žádné poplatky za GB, žádné poplatky za odchozí data a žádná závislost na dodavateli. Vestavěná webová konzole vám umožňuje spravovat buckety, konfigurovat zásady přístupu a monitorovat využití úložiště bez potřeby dalších nástrojů.
Hlavní funkce RustFS
S3 API kompatibilní
Funguje s jakýmkoli S3 kompatibilním klientem, SDK nebo nástrojem – migrujte stávající pracovní postupy bez změn kódu.
Kódování s vymazáním
Distribuuje data napříč několika svazky s redundancí, aby úložiště zůstalo nedotčené, i když selžou jednotlivé disky.
Konzole pro správu webu
Webové rozhraní pro vytváření bucketů, správu přístupových klíčů, nastavení zásad životního cyklu a monitorování využití úložiště.
Vysoký výkon
Vytvořeno v Rustu pro bezpečnost paměti a rychlost – benchmarky ukazují až 2,3× vyšší propustnost než alternativy pro úlohy s malými objekty.
Upozornění na události
Spouštějte webhooks při událostech úložiště, jako je vytvoření a odstranění objektu, pro integraci s následnými zpracovatelskými pipeline.
Integrace identity
Podporuje OIDC/OpenID Connect a OpenStack Keystone pro podnikové jednotné přihlašování a víceuživatelská nasazení.
Proč provozovat RustFS u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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