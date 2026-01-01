Nasaďte Mini QR instalací na jedno kliknutí.
Samohostitelný generátor QR kódů s vlastními barvami, styly a exportem do PNG, SVG nebo ASCII.
Vyberte si VPS balíček pro Mini QR
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Mini QR vytvořit
Mini QR je generátor QR kódů s vlastním hostováním, postavený na Vue 3. Přesahuje základní černobílé kódy – můžete si přizpůsobit vzory teček, styly rohů, barvy a rámečky a poté výsledek exportovat jako PNG, JPG, SVG nebo ASCII text. Vestavěný skener přijímá vstup z kamery nebo nahrávání obrázků a dávkový režim generuje více kódů ze souboru CSV v jednom průchodu.
Vlastní hostování Mini QR znamená, že vaše QR data – URL adresy, vCardy, přihlašovací údaje k WiFi nebo jakýkoli vlastní datový obsah – nikdy neprocházejí službou třetí strany. Aplikace nemá databázi ani účty, takže po nasazení není nic, co byste museli spravovat.
Hlavní funkce Mini QR
Vlastní QR styl
Upravte vzory teček, tvary rohů, barvy a prvky rámečku tak, aby odpovídaly jakékoli značce nebo estetice – daleko za hranice standardních černobílých kódů.
Více formátů exportu
Stáhněte si hotové kódy jako PNG, JPG, SVG nebo text ASCII/Unicode, při zachování kompatibility výstupu s jakýmkoli následným použitím.
Integrovaný QR skener
Naskenujte QR kódy přímo v prohlížeči pomocí kamery nebo nahráním obrázku – nevyžaduje samostatnou aplikaci ani plugin.
Dávkové generování CSV
Nahrajte soubor CSV pro generování více QR kódů najednou, což je užitečné pro etikety produktů, vstupenky na události nebo tisk vizitek.
Datové šablony
Předpřipravené vstupní formuláře pro URL adresy, e-maily, vCard, přihlašovací údaje k Wi-Fi a další běžné formáty umožňují rychlé a bezchybné kódování strukturovaných dat.
Proč provozovat Mini QR u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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