Implementujte LibreChat jedním kliknutím.
Open-source AI chatovací platforma poskytující jednotné rozhraní pro OpenAI, Anthropic, Google Gemini a lokální modely.
Vyberte si VPS balíček pro LibreChat
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem LibreChat vytvořit
LibreChat je samoobslužná alternativa ChatGPT s více než 15 000 hvězdičkami na GitHubu, která vám poskytuje jednotné, vyladěné rozhraní pro interakci s více poskytovateli AI. Podporuje modely OpenAI GPT, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI a lokálně hostované modely přes Ollama – vše z jednoho nasazení, aniž byste museli přeskakovat mezi různými panely dodavatelů.
Tato šablona sdružuje kompletní stack LibreChat: MongoDB pro ukládání konverzací, MeiliSearch pro fulltextové vyhledávání v historii chatu a vektorovou databázi PostgreSQL pro dotazy na dokumenty RAG. Provozování na vašem vlastním VPS udržuje citlivé konverzace na vaší infrastruktuře a zároveň vám dává plnou kontrolu nad API klíči, uživatelským přístupem a správou nákladů.
Hlavní funkce LibreChat
Víceposkytovatelský přístup k AI
Připojte modely OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Azure OpenAI a lokální modely Ollama a přepínejte mezi nimi v rámci jedné chatové relace.
RAG Dotazy na dokumenty
Nahrajte dokumenty a dotazujte se na ně pomocí libovolného připojeného modelu AI, který využívá vestavěný vyhledávací kanál poháněný pgvector.
Vyhledávání konverzací
Okamžitě najděte minulé chaty pomocí fulltextového vyhledávání poháněného MeiliSearch napříč celou historií konverzací.
Správa uživatelů
Registrujte více uživatelů s přihlášením pomocí e-mailu a hesla, centrálně spravujte přístup k API klíčům a sledujte spotřebu tokenů pro jednotlivé uživatele.
Úplné soukromí
Všechny konverzace s AI a nahrané dokumenty zůstávají na vašem VPS – žádný sběr dat třetími stranami nad rámec API poskytovatelů AI, která si vyberete.
Proč provozovat LibreChat u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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