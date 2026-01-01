Nasaďte Uptrace jedním kliknutím.
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Co všechno můžete s produktem Uptrace vytvořit
Uptrace je open-source platforma pro monitorování výkonu aplikací (APM), která sjednocuje distribuované trasování, metriky a logy z aplikací instrumentovaných OpenTelemetry v jediném rozhraní. Postavená na ClickHouse pro ukládání telemetrických dat s vysokou propustností a na PostgreSQL pro metadata, poskytuje možnosti pozorovatelnosti (observability) jako Datadog a New Relic, a to bez licenčních poplatků za hosta nebo obav z rezidence dat.
Vlastní hostování Uptrace na vašem VPS udržuje všechna telemetrická data na vaší vlastní infrastruktuře bez cen za jednotlivé spany nebo logy. Jakákoli aplikace instrumentovaná s OpenTelemetry SDK — napříč Go, Python, Node.js, Java, .NET a dalšími — může posílat data přímo přes OTLP bez dodatečné konfigurace.
Hlavní funkce Uptrace
Distribuované trasování
Vizualizujte toky požadavků napříč mikroslužbami s úplnými detaily rozpětí, plamennými grafy a mapami závislostí služeb pro přesné určení úzkých míst latence.
Metriky a řídicí panely
Metrický engine kompatibilní s PromQL s více než 50 předpřipravenými dashboardy pro oblíbené frameworky, databáze a komponenty infrastruktury.
Centralizované hledání protokolů
Příjem a fulltextové vyhledávání strukturovaných protokolů společně s korelovanými trasováními a metrikami v jednotném dotazovacím rozhraní.
Upozornění a oznámení
Nastavte upozornění na základě prahových hodnot nebo anomálií s přesměrováním na e-mail, Slack, PagerDuty nebo vlastní koncové body webhooků.
OTLP-nativní příjem
Přijímá telemetrii z jakéhokoli OpenTelemetry SDK prostřednictvím gRPC nebo HTTP bez vlastních adaptérů, kolektorů nebo proprietárních agentů.
Proč provozovat Uptrace u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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