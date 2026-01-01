Implementujte Copyparty jedním kliknutím.
Přenosný souborový server s přístupem přes HTTP, WebDAV, SFTP a FTP, obnovitelným nahráváním a nulovými závislostmi na databázi.
Vyberte si VPS balíček pro Copyparty
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Copyparty vytvořit
Copyparty je souborový server s vlastním hostingem, který do jediného kontejneru bez externí databáze vměstnává výjimečné množství funkcí. Soubory obsluhuje současně přes HTTP, WebDAV, SFTP, FTP a TFTP, podporuje segmentované obnovitelné nahrávání, které přežije přerušená připojení, a obsahuje kompletní knihovnu médií s miniaturami, přehráváním zvuku a fulltextovým vyhledáváním.
Vlastní hosting Copyparty na vašem VPS vám poskytne soukromou platformu pro sdílení souborů, která funguje s jakýmkoli standardním klientem – od prohlížeče přes Průzkumníka Windows až po FileZillu – bez závislosti na dodavateli nebo opakovaných poplatků za úložiště. Protože vše běží v jednom kontejneru s daty uloženými přímo v souborovém systému, jsou zálohy a migrace přímočaré.
Hlavní funkce Copyparty
Víceprotokolový přístup
Obsluhujte soubory současně přes HTTP, WebDAV, SFTP, FTP a TFTP, aby se každý klient – prohlížeč, správce souborů nebo nástroj CLI – připojil pomocí svého nativního protokolu.
Pokračovatelné nahrávání
Podpora segmentovaného nahrávání umožňuje velkým přenosům souborů automaticky pokračovat po přerušení sítě, aniž by se začínalo od začátku.
Integrovaná knihovna médií
Automaticky generuje miniatury a extrahuje metadata pro zvukové a video soubory, čímž přeměňuje váš souborový server na prohledávatelnou mediální sbírku.
Deduplikace souborů
Deduplikace založená na hashování detekuje identické soubory při nahrávání a ukládá pouze jednu kopii, čímž šetří místo na disku bez manuální práce.
Databáze není vyžadována
Všechna data se nacházejí přímo na souborovém systému – žádné PostgreSQL, MySQL nebo Redis, které byste museli spravovat, zálohovat nebo migrovat spolu s vašimi soubory.
Proč provozovat Copyparty u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.